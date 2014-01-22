فکّ پلمب ساختمان بنیاد ادبیات داستانی تا شنبه

فرزانه فخریان مدیر روابط عمومی بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تائید خبر پلمب ساختمان این بنیاد در صبح امروز چهارشنبه 2 بهمن، در توضیحی درباره دلیل این اتفاق و سرانجام این وضعیت، ابتدا یادآور شد: در دوره فعالیت معاونت فرهنگی سابق در وزارت ارشاد، تصمیم گرفته شد که بنیاد ادبیات داستانی از ساختمان قبلی به ساختمان فعلی منتقل شود و از محل مبلغ رهن آن، بخشی از مشکلات مالی بنیاد را حل کند.

وی افزود: ساختمان جدید بنیاد هم با چنین شرایطی بود که اجاره شد و ما اردیبهشت ماه امسال به ساختمان جدید نقل مکان کردیم؛ ساختمانی که 80 درصد آن در اختیار ما بود و مالک تنها 20 درصد مابقی فضای آن را در اختیار داشت.

این مقام مسئول در بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان اضافه کرد: با توافقی که با مالک صوت گرفت، قرار بود مابقی فضا هم تا تیرماه امسال در اختیار بنیاد ادبیات داستانی قرار گیرد اما متاسفانه مالک خُلک وعده کرد و این بحث پیش آمد که گویا بنیاد معارض ملک او بوده است در حالی که چنین موضوعی به هیچ وجه صحیح نیست و بنیاد هیچگونه مشکلی برای مالک در این چند ماه به وجود نیاورده است.

به گفته وی، پس از این کش و قوس‌ها، مالک دستور پلمب ساختمان - که طبق گفته مسئولان بنیاد 80 درصد آن در اختیار آن و مابقی در اختیار مالک بوده است - را گرفت و آن را امروز صبح به مرحله اجرا درآورد.

فخریان در عین حال از مذاکره با مالک و حل مشکل پلمب ساختمان آن خبر داد و با اعلام اینکه «طبق قانون به دلیل اینکه حداقل باید 24 ساعت از پلمب بگذرد که بتوان آن را باز کرد» تاکید کرد: به دلیل در پیش بودن ایام آخر هفته، فک پلمب به شنبه موکول شده است.

با این حال این مقام مسئول در بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان که چندی پیش محمد حسنی مدیرعامل آن استعفای خود را تقدیم معاون فرهنگی وزیر ارشاد کرد.

پلمب ساختمان بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان در حالی اتفاق می‌افتد که محمد حسنی مدیرعامل آن آذرماه امسال از این سمت کناره‌گیری کرده بود که این استعفا مورد پذیرش سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد هم قرار گرفت. حسنی اواخر مرداد سال 90 با رأی هیئت مدیره بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان و حکم بهمن دری، معاون وقت امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس این هیئت به عنوان مدیرعامل این بنیاد منصوب شده بود.

همچنین بر اساس این گزارش، روابط عمومی بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان در توضیحی رسمی که برای رسانه‌ها ارسال کرده است، آورده است:

«همانطور که پیش از این انتظار می‌رفت آسیب‌های متعددی از جابجایی مکرر و نامناسب یک مؤسسه نوپای فرهنگی دامن‌گیر شود، بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان امروز با شکایت شاکی خصوصی از سوی شهرداری پلمپ شد، اما پیگیری‌های مسئولان این مجموعه برای ازسرگیری فعالیت‌ها از روز شنبه انجام شده است. با این وجود مشکلات بنیاد ادبیات داستانی به دلیل فقدان پشتیبانی کافی همچنان پابرجاست. بنیاد در حالی از اردیبهشت ماه سال جاری در ساختمان جدید در خیابان ویلا مستقر شد که پیگیری‌های مکرر مدیرعامل برای اختصاص دائم ساختمان متناسب کیفیت و حجم مأموریت‌ها و فعالیت‌های چنین مؤسسه‌ای به نتیجه مطلوب نرسید و بر اساس سیاست معاونت وقت امور فرهنگی وزارت ارشاد ساختمان قبلی تنها پس از یک سال فعالیت تحویل داده شد تا با مبلغ رهن آن بخشی از مشکلات مالی بنیاد حل شود. بر این مبنا ساختمان سه‌طبقه کنونی بنیاد با این توافق با مالک آن اجاره شد که 20 درصد فضای مفید باقیمانده از کل بنا که در اختیار فرد دیگری است، تا تیرماه سال جاری به بنیاد سپرده شود، اما خلف وعده مالک، بنیاد را با فعالیت این مجموعه فرهنگی در فضای ‌نیمه‌مسکونی مواجه کرده است. در این میان آن چه بیش از پیش به چشم می‌آید بی‌توجهی و کم‌لطفی در حمایت کارآمد و مستمر است که گریبان بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان را رها نکرده است. شرایطی که اکنون بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان همزمان با افزوده شدن حوزه شعر به گستره‌اش، با آن روبروست، در خور چنین عرصه‌‌ی گسترده‌ای با نیازهای ملی و انتظارات فراملی نبوده و نیست. امید می‌رود با پیگیری عاجل و دقیق مسئولان، علی‌الخصوص برای سپردن ساختمان مناسب در شأن اهالی و مخاطبان عرصه ارزشمند ادبیات، مصداق دیگری از توجه مسئولان به حوزه‌های هزاران‌بعدی فرهنگی به‌دست آید.»