قزوین میزبان شهرداران آسیایی خواهد بود

فرزانه نظری‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دعوت از هیئت‌های خارجی در مسیر تحقق چشم انداز توسعه شهری است اظهارداشت: حضور هیئت‌های خارجی در استان می تواند با تبادل تجربیات کارشناسان به نتایج کاربردی هم منجر شود و به توسعه شهری کمک کند.

وی تصریح کرد: جمع‌بندی این مسائل در قالب یک منشور قرار است امضاء شود و قزوین هم ر سطح جهانی مطرح شود که این کار می تواند به تسریع در توسعه شهری منجر شود.



تشکیل سازمان جذب توریسم در قزوین



این مسئول بیان کرد: با برنامه های تعریف شده لازم است یک سازمان در راستای جذب گردشگر در قزوین ایجاد شود تا با جمع بندی نتایج سفر هیئت های خارجی به خروجی مورد نظر هم برسیم.

نظری‌پور یادآورشد: در سال 2016 نشست شهرداران آسیایی در قزوین برگزار خواهد شد که در این راستا تفاهم نامه ای بین مسعود نصرتی شهردار قزوین و پروفسور کواک رئیس مجمع شهرد اران آسیایی در ترکیه امضائ شده که این رویداد با سابقه قرار گرفتن در جاده ابریشم برای استان ما بسیار مهم است و می تواند قزوین را درسطح بین المللی بخوبی مطرح کند.



معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین اظهارداشت: برگزاری نشست های بین المللی و دعوت از هیئت های خارجی نقش مهمی در معرفی توانمندی ها و ظرفیت های شهر تاریخی و گردشگری قزوین در جهان دارد که این رویکرد می تواند به رونق فعالیتهای اقتصادی، کشاورزی،صنعتی و گردشگری کمک موثری کند.



باباپور: تفاهم نامه شهری و اقتصادی در سفر هیئت پرتغالی تنظیم می شود



هومن بابا پور معاون دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قزوین در ادامه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی سفر هیئت پرتغالی به قزوین در پی نشست های تخصصی و دیدار با استاندار و نمایندگان اتاق بازرگانی مقدمات امضاء تفاهم نامه بین مدیران و مسئولان شهری و تجار در زمینه های اقتصادی و شهری فراهم شده است.



وی اظهارداشت: در این هیئت پرتغالی تعداد سه شهردار، سه استاد دانشگاه، 9 نفر از تجار و سرمایه گذاران کشور پرتغال حضور دارند که در مدت اقامت خود ضمن بازدید از موزه چهل ستون و موزه شهر، سایت پارک فدک بازدید کردند که با تبادل تجربیات و دیدگاههای کارشناسی زمینه فعالیتهای مشترک فراهم شده است.



این مسئول افزود: این هیئت همچنین در جلسه با استاندار قزوین راهکارهای اجرایی برای رسیدن به تفاهم مشترک را بررسی کردند و با تشکیل یک کارگروه تخصصی بین شهرداران و اساتید دانشگاهی پرتغال و مدیران شهری قزوین و نشست با نمایندگان اتاق بازرگانی راههای سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت.

وی بیان کرد: همچنین امروز یکشنبه نیز این هیئت در سه گروه با محور مدیریت شهری، توریسم و حمل و نقل شهری از امکانات توسعه فرودگاه و شهر قزوین دیدن می کنند و عصر یکشنبه هم در دانشگاه آزاد اسلامی و بین المللی قزوین برای تبادل دانشجو گفتگو خواهد شد.



باباپور تصریح کرد: سه استاد بزرگ در حوزه های حمل و نقل، برنامه ریزی شهری از کشور پرتغال در جلسات تخصصی دیدگاهها و تجربیات علمی و کارشناسی خود را مطرح خواهند کرد.



هیئت پرتغالی در پایان سفر سه روزه خود به شهر قزوین، امشب در مراسمی در سرای سعدالسلطنه ضمن امضاء چند تفاهم نامه در بخشهای دانشگاهی، مدیریت شهری و صنعتی در خصوص خواهرخواندگی قزوین و آلن تجو هم به توافق خواهند رسید.