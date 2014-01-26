به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم‌زاده بعد از پیروزی تیم فوتبال راه آهن سورینت برابر فجر سپاسی در هفته بیست و چهارم لیگ برتر در نشست خبری اظهار داشت: حساسیت بازی برای دو تیم بالا بود ولی بازیکنان راه آهن تلاش و همیت زیادی به کار بردند و به آنچه می‌خواستند رسیدند. به هر حال ما از برنامه‌های تاکتیکی به خوبی استفاده کردیم و به گل رسیدیم؛ هرچند می‌شد شانس‌های بیشتری برای گلزنی داشته باشیم.

وی افزود: طبیعی بود تیمی که گل می‌خورد (فجر سپاسی) اواخر مسابقه به توپ‌های بلند و شوت زنی روی بیاورد ولی خدا را شکر بازیکنان ما خوب کار کرده و از گل محافظت کردند.

تیم فوتبال راه آهن امروز یکشنبه در هفته بیست و چهارم لیگ برتر موفق شد با یک گل تیم فجر سپاسی را شکست بدهد.