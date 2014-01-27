نابسامانی زیباترین منطقه گردشگری بروجرد/ دشت شکوفه های سیب به تصرف ویلاها درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه درختی و سرسبز "گلدشت" بروجرد از جمله مناطق گردشگری این شهرستان است که اغلب مسافران و گردشگران با نام و ویژگیهای طبیعی این مکان به خوبی آشنایی دارند.

گلدشت یک دره و جلگه وسیع در دامنه کوههای سر به فلک کشیده زاگرس است که محدوده این منطقه از غرب تپه چغای بروجرد آغاز و تا کپرگه ادامه دارد.

گلدشت مشتمل بر چندین روستا است که روستاهای فیال، شیخ میری، قلعه وکپرگه از جمله روستاهای مهم این منطقه گردشگری هستند. دسترسی به گلدشت از طریق جاده آسفالته به طول 12 کیلومتر از غرب شهر بروجرد امکانپذیر است.

اما متاسفانه این روزها این منطقه سرسبز به محل جولان افراد سودجو تبدیل شده به طوریکه در آن ساخت و سازهای بی رویه انجام می شود، این ساخت و سازها تا به آنجا رسیده که دیگر از این منطقه بکر و دیدنی چیزی نمانده که بتوان از آن به عنوان منطقه گردشگری یاد کنیم.

قطع درختان، تخریب بیشه های موجود، تغییر کاربری مراتع به املاک برای ساخت ویلاهای چند منظوره و... از دیگر عوامل نابودی منطقه گردشگری گلدشت بروجرد است.

به نظر می رسد سود ناشی از ساخت و ساز در این منطقه گردشگری بیشتر از درآمدی است که کشاورزان و باغداران از فروش میوه و کشت و کار به جیب می زنند تا برخی مالکان اراضی این منطقه به بهای ارزان گلدشت را به حراج بگذارند.

این روند به گونه ای است که برخی افراد سودجو با احداث ویلاهایی با قیمت هنگفت در منطقه از طریق فروش یا اجاره آن به مردم سود زیادی به جیب بزنند و در ازای این سود، منطقه گردشگری گلدشت هر روز پژمرده تر از روز قبل می شود.

در این راستا بارها مردم و متولیان مختلف از استمرار ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه گردشگری ابراز نگرانی کرده اند تا شهردار بروجرد از دستور کار قرار گرفتن اجرای طرح ساماندهی منطقه گردشگری گلدشت بروجرد خبر دهد.

منوچهر یوسفی در گفتگو با مهر می گوید: متاسفانه طی سالهای اخیر ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه گردشگری گلدشت بروجرد روندی رو به رشدی به خود گرفته است که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.

وی با اشاره به طرح این مشکل در گردهمایی شهرداران با حضور معاون عمرانی استاندار لرستان، ادامه می دهد: مطابق تدابیر اندیشیده شده توسط متولیان امر برای رفع مشکلات منطقه گردشگری گلدشت بروجرد با همکاری میراث فرهنگی طرحی ویژه برای ساماندهی منطقه مطرح و در دستور کار قرار گرفته است.

شهردار بروجرد یادآور می شود: انتظار می رود با اجرای این طرح بتوانیم جلوی ساخت و سازهای بی رویه در منطقه گردشگری گلدشت بروجرد را گرفته و این منطقه ساماندهی شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد نیز در این رابطه می گوید: به دنبال ایجاد منطقه گردشگری ونایی در سالهای گذشته چندین بار طرح ویژه ساماندهی منطقه گلدشت نیز مطرح شده است.

حجت اله یارمحمدی بر ضرورت همکاری دستگاههای مختلف برای ساماندهی منطقه گردشگری گلدشت بروجرد تاکید کرده و ادامه می دهد: تاکنون به دلیل بین بخشی قرار گرفتن طرح ساماندهی منطقه گردشگری گلدشت اقدامات چندانی صورت نگرفته است.

وی یادآور می شود: دستگاههایی مانند میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، امور آب، شهرداری و... در رابطه با ساماندهی این منطقه گردشگری نقش دارند که هر کدام به سهم خود باید در اجرای طرح ساماندهی منطقه گلدشت بروجرد تلاش و برنامه ریزی کنند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد معتقد است که برای اجرای این طرح باید یک متولی خاص انتخاب شود تا بتوان به یک مصوبه عملی دست پیدا کرد و طرح ساماندهی منطقه گردشگری گلدشت بروجرد نیز هر چه زودتر اجرایی شود.

بنابر این گزارش گلدشت ناحیه ییلاقی شهرستان بروجرد به حساب می آید که مهمان نوازی روستائیان خونگرم و زیبایی های منحصر به فرد این منطقه باعث شده تا این ناحیه در فصول بهار و تابستان به خصوص در ایام تعطیل شاهد حضور جمعیت زیادی از مردم بروجرد و مسافران و گردشگران باشد.

در این دره آبرفتی چشمه ها و سرابهای گوناگونی جاری است که آب این چشمه ها از ذوب برفهای قلل کوه گرین تامین شده و در نهایت باعث روان شدن رودخانه ای دائمی در این ناحیه شده است.

دو طرف جاده گلدشت بروجرد مملو از باغ‌های سیب است به طوریکه در فصل بهار شکوفه‌های درختان چشم هر رهگذری را به خود خیره کرده و انتهای این باغها نیز به رودخانه پر آب گلرود ختم می‌شود.

همه این زیبایی ها طی سالهای اخیر با طمع سودجویان در منطقه و استمرار ساخت و سازهای غیرمجاز تحت الشعاع قرار گرفته تا نگرانیهایی در زمینه ساماندهی این منطقه گردشگری وجود داشته باشد که امید می رود دستگاههای مرتبط با یک همکاری بین بخشی گامی موثر در این زمینه بردارند.