فرهنگ سیاسی  حاکم در دنیا فرهنگ مناسبی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، «ماسیمو برای» وزیر میراث و فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری ایتالیا که به تهران سفر کرده روز یکشنبه با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

ظریف در این دیدار با تأکید بر لزوم گسترش همکاری‌های فرهنگی بین دو کشور گفت: همکاری‌های فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز تعمیق روابط سیاسی باشد و بر همین اساس وزارت امور خارجه از دیپلماسی فرهنگی حمایت می‌کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه فرهنگ سیاسی که در حال حاضر در دنیا حاکم است فرهنگ مناسبی نیست، خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه 22 سال است که جنگ سرد را پشت سر گذاشته‌ایم، اما فرهنگ جنگ سرد کماکان حاکم است و بر همین اساس لازم است که فرهنگ حاکم در روابط بین‌الملل تغییر کند.

ظریف با بیان اینکه پیگیری فرهنگ مقابله با افراط‌گری و خشونت در دستور کار دیپمالسی جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: خشونت و افراط ضد تمدن است و لذا همه تمدن‌ها در مقابله با خشونت و افراط با هم مشترک هستند.

رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: متأسفانه امروز یک فرهنگ افراط‌گرایی در حال شکل‌گیری است و گروه‌های فرصت‌طلب در منطقه به خشونت و کشتار روی آوردند و گروه دیگری هم در آن سوی دنیا فکر می‌کنند که با زور می‌توان آزادی را به ارمغان آورد که هر دو دیدگاه دو روی یک سکه هستند و معتقدند که با خشونت می‌توان به هدف رسید.

وی تنها راه مقابله با این مسئله را کار فرهنگی برشمرد.

وزیر میراث و فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری ایتالیا نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به جمهوری اسلامی ایران، بر گسترش مناسبات فرهنگی در حوزه‌های مختلف تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش فرهنگ در تعمیق صلح و ثبات در بین ملت‌ها عنوان کرد: همکاری‌های فرهنگی می‌تواند زمینه اعتمادسازی را فراهم کند.

ماسیمو برای همچنین ضمن ارائه گزارشی از ملاقات‌ها و بازدیدهای خود در تهران، نقطه‌نظراتش درباره گسترش مناسبات فرهنگی بین دو کشور را بیان کرد.