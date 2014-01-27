پایان حاشیه های انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی استان کرمانشاه با حاشیه هایی چند مرحله ای رو به رو بود تا اینکه با تشکیل جلسه شورای عالی استان ها با حضور وزیر کشور این حواشی به اوج خود رسید.

خبری مبنی بر عدم اجازه ورود نمایندگان دو استان به این جلسه به دلیل عدم تأیید انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی آن استانها از جمله این حواشی بود تا اینکه رئیس شورای شهر اسلام آباد غرب و عضو شورای اسلامی استان کرمانشاه این موضوع را تکذیب کرد.

شهرام مرادی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: نماینده استان کرمانشاه در شورای عالی استانها در جلسه این شورا با حضور وزیر کشور حضور داشته و حتی کاندیدای ریاست این شورا نیز بوده که با کسب هشت رای از رسیدن به این سمت باز می ماند.

وی با اشاره به پایان یافتن رسیدگی به شکایت چهار نفر از اعضای شورای استانی گفت: در جلسه ای که برای رسیدگی به برخی اعتراضات در بیست و هشتم آذر ماه سال جاری برگزار شد، معاون عمرانی استانداری کرمانشاه به عنوان رئیس جلسه اعتراض ها را شنید و به دلیل امضای صورت جلسه انتخابات توسط افراد معترض این نظرات پذیرفته نشد.

مرادی گفت: جلسه انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی استان کرمانشاه با رای گیری انجام شده و حتی افرادی که معترض بودند آنرا امضا کرده اند بنابراین جایی برای شبهه باقی نمی ماند.

وی همچنین به برگزاری نخستین جلسه شورای اسلامی استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: این جلسه با حضور 12 نفر از 14 عضو شورا برگزار شد که یکی از دو نفر غایبان این جلسه نیز به دلیل مشکلات شخصی حضور نیافت. گرچه یکی از غایبین همچنان بر اعتراض خود پافشاری می کند.

انتخابات با قرعه کشی برگزار شد

سخنگوی شورای اسلامی شهر قصرشیرین و عضو شورای اسلامی استان کرمانشاه به عنوان معترض اصلی به انتخابات هیئت رئیسه این شورا به خبرنگار مهر گفت: مشکل اصلی انتخابات هیئت رئیسه، برگزاری آن با قرعه کشی است که بعدا برای آن صورت جلسه های رای گیری امضا شده است.

سیامک ایاسپور گفت: ابتدا اعضا با قرعه کشی انتخاب شده و سپس با توافقی که انجام شده صورت جلسه های مربوط به رای گیری، امضا شده است و دلیل آن نیز مساوی شدن آرا در چند بار رای گیری بود.

وی خاطر نشان کرد: رئیس شورای اسلامی استان کرمانشاه که به عنوان نماینده استان در شورای عالی استان ها هم شناخته می شود حتی بدون قرعه کشی برگزیده شده است.

گفتنی است با تأیید انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی استان کرمانشاه توسط استانداری و تشکیل نخستین جلسه این شورا می توان اذعان کرد که حواشی دنباله دار این موضوع به پایان رسیده است.