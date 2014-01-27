به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم رونمایی از گزارش وضعیت نقض حقوق بشر آمریکا در سال 2013 در جمع خبرنگاران درباره توافقنامه ژنو، گفت: نگاه ما به توافقنامه ژنو، نگاه به چشم انداز است. در این چشم انداز تصریح شده است که موضوع هسته ای از شورای امنیت ملی خارج می شود وبه آژانس برمی گردد و همه تحریم ها پایان می یابد، ما چنین نگاهی داریم.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سئوال که به پیشنهاد عراقچی قرار شده که دبیرخانه توافق نامه ژنو در ایران به وجود آید آیا از مجلس کسی در این دبیرخانه حضور خواهد داشت، پاسخ داد: جدای از این ساختار، یکی از وظایف مجلس بعد نظارتی است اما ما از طریق وزارت خارجه از جهات مختلف تحولات را پیگیری می کنیم. البته از چنین ساختاری استقبال می کنیم و مجلس باید وظیفه نظارتی خود را داشته باشد.

بروجردی در پاسخ به این سئوال که آیا ظریف سه شنبه در کمیسیون امنیت ملی حاضر می شود، گفت: امروز مشخص می شود اما با توجه به اینکه قرار است سه شنبه لایحه بودجه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد کار کمیسیون ها متوقف می شود و توجه ها به سمت بودجه می‌رود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص نامه 150 نماینده مجلس به لاریجانی و درخواست انتشار متن اجرایی توافقنامه ژنو که وزارت خارجه آمریکا چکیده ای از آن را منتشر کرده است و درخواست سئوال نمایندگان از وزیر امور خارجه، گفت: پیشنهادم به عراقچی این بوده است که چکیده ای که آمریکاییها از دیدگاه خودشان منتشر کرده اند را ما با دیدگاه واقعی منتشر کنیم. بالاخره سئوال از وزیر همیشه هست.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که کریمی قدوسی در مجلس اعلام کرده است که مقام معظم رهبری از توافقنامه ژنو راضی نیستند، اظهار داشت: من که سخنگوی رهبری نیستم.

این نماینده مجلس در خصوص بازدید کارشناسان آژانس از تاسیسات گچین، گفت: کارشناسان آژانس بارها از مجموعه مراکز هسته ای ما دیدن کردند و کلیه فعالیت های ما شفاف بوده است و چیزی برای پنهان کاری نداریم و این بازدیدها برای اعتماد سازی است.