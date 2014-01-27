عامل انتشار تصاوير مستهجن در فضاي مجازی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفي نوروزی در تشريح اين خبر گفت: ماموران پليس فتا اين فرماندهي در پي رصد و كنترل شبكه هاي اجتماعي به صفحه اي با مشخصات معلوم در فيس بوك برخورد كردند كه اقدام به انتشار تصاوير مستهجن كرده بود.

وي افزود: در تحقيقات گسترده پليس فتا استان و با هماهنگي مقام قضايي، متهم در يک عمليات، دستگير و به پليس فتا انتقال داده شد.

نوروزي تصريح کرد: متهم كه در ابتدا منكر هر گونه جرمي بود، هنگام مواجه شدن با دلايل و شواهد پليس به جرم خود اعتراف کرد.

نوروزي در ادامه علت وقوع چنين جرايمي در نوجوانان را عدم اطلاع والدين از دانش رايانه و همچنين عدم آگاهي پدران و مادران نسبت به آسيب ها و تهديدات فضاي سايبري در نوجوانان و جوانان دانست.

وي در پايان از خانواده ها خواست ضمن ارتقاء دانش رايانه اي و فضاي مجازي خود، رايانه خانواده را در سالن منزل و در ديد اعضاي خانواده قرار دهند و بر روي فعاليت هاي فرزندانشان در فضاي سايبري نظارت و کنترل بيشتري داشته باشند و آنان را در راه صحيح استفاده از دنياي مجازي قرار دهند.

