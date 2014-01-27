به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه گفت: چهار نفر از وزرای دولت ترکیه شامل وزیر امور خارجه و سه وزیر اقتصادی این کشور، رجب طیب اردوغان را در این سفر همراهی می کنند.

ابراهیم رحیم پور حجم کنونی مبادلات اقتصادی ایران و ترکیه را 20 میلیارد دلار دانست و افزود: مقامات عالی رتبه دو کشور درصددند با گسترش روابط اقتصادی در همه زمینه های مورد علاقه، میزان مبادلات اقتصادی را افزایش دهند.

وی گفت: به این منظور، پنج سند همکاری نهایی شده است که با حضور مقامات عالی دو کشور امضا می شود.

معاون وزیر امور خارجه تقویت روابط دیرینه و سنتی با کشورهای همسایه و منطقه به ویژه ترکیه را از اولویت های دستگاه سیاست خارجی دانست و افزود: سفر اردوغان به تهران که به دعوت مقامات کشورمان انجام می شود، نشانه تقویت روابط دو کشور بزرگ و تأثیرگذار منطقه است.

رحیم پور گفت: مواضع ترکیه درباره مسائل منطقه ای در مقایسه با قبل به مواضع کشورمان نزدیک‌تر شده است.

رجب طیب اردوغان و دیگر مقامات عالی رتبه ترکیه به ویژه رئیس جمهور این کشور تاکنون چندین بار به ایران سفر کرده‌اند.