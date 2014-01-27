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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۲۸

برای انجام سفری 2 روزه؛

اردوغان فردا شب به تهران سفر می‌کند

اردوغان فردا شب به تهران سفر می‌کند

نخست وزیر ترکیه در صدرهیاتی از وزیران اقتصادی برای دیداری دو روزه از کشورمان فردا شب وارد تهران می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه گفت: چهار نفر از وزرای دولت ترکیه شامل وزیر امور خارجه و سه وزیر اقتصادی این کشور، رجب طیب اردوغان را در این سفر همراهی می کنند.
 
ابراهیم رحیم پور حجم کنونی مبادلات اقتصادی ایران و ترکیه را 20 میلیارد دلار دانست و افزود: مقامات عالی رتبه دو کشور درصددند با گسترش روابط اقتصادی در همه زمینه های مورد علاقه، میزان مبادلات اقتصادی را افزایش دهند.
 
وی گفت: به این منظور، پنج سند همکاری نهایی شده است که با حضور مقامات عالی دو کشور امضا می شود.
 
معاون وزیر امور خارجه تقویت روابط دیرینه و سنتی با کشورهای همسایه و منطقه به ویژه ترکیه را از اولویت های دستگاه سیاست خارجی دانست و افزود: سفر اردوغان به تهران که به دعوت مقامات کشورمان انجام می شود، نشانه تقویت روابط دو کشور بزرگ و تأثیرگذار منطقه است.
 
رحیم پور گفت: مواضع ترکیه درباره مسائل منطقه ای در مقایسه با قبل به مواضع کشورمان نزدیک‌تر شده است.
 
رجب طیب اردوغان و دیگر مقامات عالی رتبه ترکیه به ویژه رئیس جمهور این کشور تاکنون چندین بار به ایران سفر کرده‌اند.
کد مطلب 2222646

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