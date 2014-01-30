خاک برداری بزرگترین فرش خاکی جهان در هرمز پایان یافت

رضا پورکولغانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مرحله خاک برداری این فرش خاکی عنوان کرد: طبق زمانبدی از پیش تعیین شده فعالیت تیم خاکبرداری دهم بهمن ماه به پایان می رسد. و خاک ها جهت استفاده تیم طراحی و اجرا در محل سایت فرش مهیا خواهد بود.

کولغانی افزود: تیم خاکبرداری پنجمین فرش خاکی هرمز، متشکل از ده نفر است که تعدادی از اعضای ثابت گروه و تعدادی نیز از افراد علاقه مندی هستند که در این پروژه به تیم فرش خاکی اضافه شده اند.

وی بیان داشت: وظیفه این تیم جمع آوری، نمونه برداری و انتقال ۱۴ طیف رنگ از خاک های جزیره هر مز می باشد و در محل هایی که از یک ماه پیش نشانه گذاری شده اند مشغول به کار هستند.

سرپرست تیم خاکبرداری تصریح کرد: طیف های رنگی مورد نظر شامل نخودی، قهوه ای، سبزلجنی، سبزآبی، اُخرایی، زرد شتری، قرمز، نارنجی، سورمه ای، خاکی، سفید آهکی، بادمجانی، سیاه و بنفش می باشد که در جزیره به وفور یافت می شوند.

این هنرمند هرمزگانی در ادامه گفت: خاک ها از محل های نشانه گذاری شده بسته بندی و حد فاصل محل خاک برداری تا کنار جاده که بعضاً به پانصد متر هم می رسید حمل شده اند و در حال حاضر تعدادی از اعضای تیم مشغول بارگیری و انتقال کیسه ها به محل احداث فرش هستند.

وی افزود : تنها کار جمع آوری دو رنگ قرمز (گلک) و سورمه ای (سورمه) ناتمام مانده و همانگونه که مشاهده می کنید با دیگر بچه های گروه مشغول جمع آوری و بسته بندی کیسه های خاک سورمه هستیم.

این بازیگر و موزیسین هرمزگانی بیان داشت: تا پایان نهم بهمن ماه کار جمع آوری و انتقال تمامی طیف های رنگی انجام خواهد شد و با پایان یافتن کار انتقال، تنها جداسازی و چینش طیف های رنگی و همچنین ساخت باکس های نمونه باقی می ماند که بر اساس زمان اعلام شده تا روز دهم بهمن ماه جهت استفاده تیم طراحی و اجرا آماده خواهد بود.

پور کولغانی اظهارداشت: با توجه به اینکه هیچ منفعت مالی در این پروسه دخیل نیست. اعضای این تیم با عشق و دغدغه ی خاص خود تمام کاستی ها را به جان پذیرا شدند و لازم می دانم از تمام دوستان خوبم محمد بانوج، محمد رضوانی، سعید یزدان یار، ایمان بانوج، امین پروین، مصیب قربانی، مسعود خورگویی، سعید عابدی و مرتضی فربد، اعضای تیم خاکبرداری نهایت قدردانی را داشته باشم.