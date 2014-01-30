به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در بغداد، هزاران نفر در استان الانبار به دلیل موج اخیر خشونتها مجبور شدهاند در جستجوی امنیت از خانههای خود به شهرهای دیگر فرار کنند. کسانی که تصمیم گرفتهاند باقی بمانند نیز با شرایط دشوار و فقدان کالاهای اساسی مواجه هستند. در طول چهار روز گذشته کمیته بین المللی صلیب سرخ به بیش از 3 هزار نفر از این افراد کمک رسانی کرده است.
"مجده فلیحی" یکی از کارکنان کمیته بینالمللی صلیب سرخ که هدایت عملیات این سازمان در فلوجه را به عهده دارد گفت: بسیاری از اهالی فلوجه گریختهاند، اما این شهر خالی از سکنه نشده است. شرایط انسانی نیز در این شهر بسیار ناگوار است. مردم در سطح شهر در جستجوی مکانی امن در ترددند و کودکان دیگر نمیتوانند به مدرسه بروند.
وی افزود: کالاهای اساسی مانند غذا و شیرخشک در شهر یافت نمیشود و بیمارستانها از پس تعداد بالای مجروحان بر نمیآیند. در طول چند روز گذشته، ما توانستهایم بین تعدادی از افرادی که به هر دلیلی تصمیم گرفتهاند در شهر باقی بمانند ولی به خاطر درگیری ناچار شدهاند از خانه خود بگریزند، کمکهایی را توزیع نماییم. با این حال، در اسرع وقت به کمکرسانیهای بیشتری نیاز است.
همچنین غذا، پتو، محصولات بهداشتی، لوازم آشپزی و دیگر اقلام لازم بین بیخانمانان فلوجه که هفتههاست در میانه درگیری گیر افتادهاند، توزیع شد. بر این اساس در روزهای آینده غذای بیشتری به فلوجه ارسال خواهد شد.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ، درخواست خود از تمامی طرفهای درگیر در فلوجه و دیگر نقاط استان انبار را تکرار مینماید تا به غیرنظامیان تعرض نکرده و به پرسنل درمانی اجازه دهند تا وظایف خود را در ایمنی کامل انجام دهند.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ از 30 دسامبر (9 دی) یعنی آخرین مورد از اوجگیری خشونتها، مقداری منابع حیاتی را در مناطقی در صلاحالدین، کربلا، بابل، رمادی و فلوجه، بین بیش از 20 هزار نفر که از خانههای خود گریختهاند توزیع کرده است.
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