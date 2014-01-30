به گزارش خبرنگار مهر از قم، اسحاق جهانگیری صبح پنجشنبه در حاشیه سفر خود به قم در جمع خبرنگاران گفت: گزارشی در رابطه با مبارزه با ویژه ‌خواری در حوزه ها و موارد مختلف به رئیس جمهور ارائه شده است که این گزارش توسط حجت الاسلام روحانی در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه در این گزارش چند مصداق برای ویژه‌خواری عنوان شده که از جمله آنها می‌توان به بدهکاران سنگین بانکی اشاره کرد، گفت: مصادیق مهمی در این رابطه مثل شخصی که بیش از دو میلیارد یورو یا بیش از 8 هزار میلیارد تومان در اختیار وی بوده، مطرح است، که وی هم اکنون تحویل قوه قضائیه شده است.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید یک سیستم دولت هوشمند در کشور ایجاد کنیم، گفت: تمام کارهایی که می‌توان انجام داد تا با گلوگاه‌های فساد را برطرف کنیم، شناسایی خواهد شد.

وی افزود: تأکید داریم برای سلامت دستگاه‌های اداری، یک سیستم نظارت در درون ‌دولت طراحی شود تا پیشگیری انجام شود.

جهانگیری در ادامه بررسی مشکلات قم و دیدار با علما و مراجع تقلید را هدف خود از سفر به شهر قم عنوان کرد و گفت: حرم حضرت معصومه(س) و مراجع عظام تقلید از جمله ویژ‌گی‌های خاص قم هستند.

وی اظهار داشت: سفر‌های استانی برای بررسی مسائل و مشکلات آغاز شده و برای شروع این سفر‌ها و به ‌جهت دیدار با مراجع و علما به قم سفر کرده‌ایم.

