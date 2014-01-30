به گزارش خبرنگار مهر از قم، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید در سخنانی اظهار داشت: بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم مجموعه‌ای از مشکلات و مسایل پیش روی کشور بود که دولت سعی کرد به صورت جدی برای حل آنها تلاش کند.

وی عنوان کرد: در 6 ماهه اخیر که دولت جدید فعالیت خود را آغاز کرده بخش قابل توجهی از مشکلات مرتفع شده و دولت آماده برداشتن گام های بلندتری برای توسعه و عمران کشور است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان این که یکی از مشکلات اساسی مردم گرانی، تورم و رکود اقتصادی بود، افزود: در مدت اخیر همه نگران کمبود کالاهای اساسی در کشور بودند و با توجه به شرایطی که در عرصه خارجی داشتیم در تامین برخی کالاهای اساسی با مشکل جدی روبرو بودیم.

وی افزود: اوایل کار دولت یازدهم بیش از 70 کشتی حاوی مواد و کالاهای اساسی در دریاهای کشور وجود داشت که به دلیل عدم تامین اعتبار قابل ترخیص نبودند.

فضای جهانی آرامش یافته است

جهانگیری تصریح کرد: با تدبیری که دولت جدید در عرصه جهانی صورت داده سعی شده است در عین حفاظت از کیان هسته‌ای و دستاوردها مشکل تحریم نیز برطرف شود.

وی با اشاره به توافق ژنو اظهار داشت: هم اکنون با مذاکراتی که صورت گرفته فضای جهانی آرامش یافته و امید است از موضع حکمت، مصلحت و در راستای منویات مقام معظم رهبری مراحل بعدی مذاکره نیز موفقیت آمیز باشد.

معاون اول رئیس جمهور در خصوص مسایل دیگر نیز همانند اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار داشت: در برهه‌ای کشور دچار مصرف انرژی بیش از استاندارد جهانی بود، تصمیم گرفته شد با همت مردم و مسئولان طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شود هر چند که این طرح در اجرا به مشکلاتی روبرو شده است.

وی ابراز امیدواری کرد تلاش می‌شود با بررسی‌های بیشتر در راستای شناساندن جامعه هدف و نیازمندان واقعی این طرح ادامه یابد.