رحمان سیفی‌آزاد تهیه کننده «خواب‌زده‌ها» و مدیر گروه سریال شبکه یک در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: «خواب‌زده‌ها» به کارگردانی فریدون جیرانی یک اثر متفاوت در سینمای ایران است. این فیلم یک کمدی رمانتیک است که جای آن در سینمای ایران بسیار خالی بود. البته مختصات ساخت چنین فیلم هایی در هر کشوری متفاوت بوده و ما سعی کردیم این فیلم سینمایی را با مختصات کشور خودمان جلوی دوربین ببریم، اما برای ساخت این فیلم سینمایی قواعد کلی چنین فیلم هایی با ژانر کمدی- رمانتیک را رعایت کردیم.

وی بیان کرد: «خواب زده ها» بی شک یکی از متفاوت ترین کارهای فریدون جیرانی است، هرچند این فیلم سینمایی موضوعی اجتماعی را دنبال می کند اما ژانر آن کمدی- اجتماعی است. جیرانی در این فیلم همچنان نگاه اخلاقی و اجتماعی خود را دنبال می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قرار بود «خواب زده ها» قبل از جشنواره اکران عمومی شود، توضیح داد: از ابتدا قرار بود این فیلم سینمایی قبل از جشنواره فیلم فجر اکران شود، اما شرایط برای اکران این فیلم سینمایی قبل از جشنواره فراهم نشد و شرایط به گونه ای پیش رفت که زمان اکران این فیلم سینمایی با برگزاری جشنواره فیلم فجر تلاقی پیدا کرد، همین مسئله سبب شد تا از این جشنواره برای بهتر دیده شدن فیلم استفاده کنیم. همچنین فرصتی فراهم شود تا «خواب زده ها» از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

سیفی آزاد گفت: در «خواب زده ها» تیپ های جدیدی از بازیگران اصلی به نمایش گذاشته شده و تمامی عوامل این فیلم سینمایی تیپ های متفاوتی را تجربه کرده اند، به گونه ای که تماشاگران از دیدن بازیگران اصلی و حتی بازیگران مکمل شگفت‌زده شده اند.

مدیر گروه سریال شبکه یک توضیح داد: ژانر کمدی رمانتیک، ژانری است که توانسته تیپ های جدیدی را با خود به سینما بیاورد. من خود این ژانر و نوع بازی ها را دوست داشتم، در واقع هر کدام از بازیگران نسبت به ویژگی های قبلی خود متفاوت بودند. در رابطه با گریم بازیگران هم باید بگویم، چنین گریم هایی با توافق، کارگردان، بازیگر، طراح گریم و من انجام شد. چنین همفکری سبب شده تا تمام بازیگران گریم های متفاوتی را در این فیلم داشته باشند.

وی ادامه داد: انتخاب بازیگران براساس نوع نگارش شخصیت ها در فیلمنامه و تعامل من و کارگردان انجام شد. هرچند همه بازیگران از حضور در این فیلم استقبال کردند اما نباید فراموش کرد که بازی آنها در این فیلم سینمای برای آنها یک ریسک بود، چرا که قرار بود در یک ژانر کاملا جدید و متفاوت بازی کند.

سیفی آزاد در پایان گفت: به نظر من سینمای ایران باید به سمت تماشاچی برود و خود را محدود به یک گروه خاص از تماشاگران نکند. متاسفانه سینمای امروز ما تنها به جلب سلیقه قشر خاصی از مخاطبان توجه می کند، این درحالی است که سینما جای عامه مردم است، سالن های سینما باید از سوی همه مردم و با همه سلیقه ها مورد استقبال قرار گیرد.