رحمان سیفی‌آزاد تهیه‌کننده فیلم سینمایی «خواب زده ها» به خبرنگار مهر گفت: تمایل ما برای اکران این فیلم سینمایی در نوبت دوم عید فطر است اما این تنها علاقه من و کارگردان است و اینکه در نهایت چه زمانی برای نوبت اکران این فیلم قطعی شود، نمی‌دانم.

وی با «خواب‌زده‌ها» را یک اثر کمدی- رمانتیک دانست و توضیح داد: این فیلم سینمایی با توجه به مضمون کمدی که دارد باید در زمان مناسبی اکران شود تا بتواند مخاطبان خود را به سینما جذب کند و به همین دلیل ما بر اکران دوم عید فطر تاکید داریم.

سیفی‌آزاد در پاسخ به این که در نسخه اکران عمومی این فیلم سینمایی تغییری نسبت به آنچه در جشنواره سی و دوم فیلم فجر به نمایش درآمد ایجاد می‌شود؟ گفت: نسخه اکران عمومی با نسخه‌ای که در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر اکران شد، هیچ تفاوتی ندارد.

جیرانی جدیدترین ساخته خود با نام «خواب‌زده‌ها» را که قبلا «زندگی دوگانه فیروز» نام داشت در 25 اسفند ماه سال 91 جلوی دوربین برد و فیلمبرداری آن تا 14 اردیبهشت ماه 92 با 45 جلسه کار به پایان رسید.

«خواب زده‌ها» یک کمدی عاشقانه است که داستان دختری با نام نازگل مشرقی دختر مجرد جنوب شهری را روایت می کند که به دلیل مشکلات اقتصادی زندگی اش در حال فروپاشی است. آشنایی اتفاقی وی با فیروز نشاط کارخانه‌دار مجرد زندگی اش را دچار حادثه های جدیدی می کند...

در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون فرهاد اصلانی، ساره بیات، صابر ابر، شقایق فراهانی، ملیکا شریفی نیا، رویا میرعلمی، حسن تسعیری و اکبر عبدی حضور دارند. رحمان سیفی آزاد تهیه و مسعود سلامی فیلمبرداری این فیلم را برعهده داشته اند.