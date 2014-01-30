تعطیلی 35 روزه لیگ برتر زجرآور است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن طاهری پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت:‌ شرایط تیم ما بسیار خوب است و مشکلی برای این بازی نداریم، هرچند که می‌دانیم بازی تیم ما مقابل ذوب‌آهن بسیار سخت است زیرا ذوب‌آهن تیم بسیار خوبی است.



وی افزود: به نظر من جایگاه تیم ذوب‌آهن اینجای جدول نیست اما به هر حال به دلیل برخی مشکلات اینجا قرار گرفته و می‌دانیم که فردا این تیم انتحاری بازی می‌کند.



مربی تیم گسترش‌فولاد تبریز با اشاره به وضعیت امتیازی این تیم در جدول رده‌بندی بیان داشت: اگرچه ما می‌دانیم که سقوط نمی‌کنیم و خیالمان از این نظر راحت است اما هنوز هم به بالای جدول نگاه داریم و امیدواریم که با امتیاز اصفهان را ترک کنیم.



وی پیرامون محرومان و مصدومان تیمش برای این بازی گفت:‌ ما در این بازی خالد شفیعی را به دلیل محرومیت و سلمان نریمان‌جهان و نقی‌زاده را نیز به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم، هرچند که کادر پزشکی تلاش می‌کند بازیکنان مصدوم ما را به بازی برسانند.



طاهری در پاسخ به سوالی پیرامون لغو اردوی تیم ملی در آفریقای جنوبی گفت: به هر حال این همه فشار آوردند و اردوها را تعطیل کردند اما خیلی بد است که 35 روز لیگ در آخر فصل تعطیل باشد زیرا بازی کردن در این شرایط برای تیم‌های میانه‌های جدول بسیار سخت است.



وی خاطرنشان کرد: ‌به هر حال همه باید به تیم ملی کمک کنیم زیرا تیم ملی آزمون سختی در جام جهانی دارد و ما نیز تابع نظرات سازمان لیگ در این زمینه هستیم.

