به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی تقوی پنجشنبه در نشست خبری تیمهای ذوب آهن و گسترش‌فولاد تبریز با اشاره به اتفاقات رخ داده بعد از دیدار با استقلال تهران اظهار داشت: همه می‌دانند که سینا عشوری یکی از بازیکنان با اخلاق لیگ به شمار می‌رود و در هفته‌های گذشته از سوی برخی رسانه‌ها فشارهای بسیاری به او وارد شد اما او حرفه‌ای رفتار کرد.



وی افزود: بازیکنان ما در این مساله به صورت حرفه‌ای رفتار کردند و می‌دانند که باشگاه با قدرت این موضوع را پیگیری می‌کند اما خوشحال هستم که بازیکنان ما خویشتن‌داری کردند.



سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به بازی‌های تیمش مقابل استقلال تهران افزود: ما در هفته گذشته دو بازی بسیار دشوار مقابل استقلال تهران انجام دادیم و همه می‌دانند که شرایط لیگ عادلانه نیست زیرا در پایان فصل ممکن است یک تیم 10 روز استراحت کرده و تیم دیگری 4 روز استراحت کند، آن هم در شرایطی که برخی تیم‌ها بازیکنان زیادی ندارند.



وی بیان داشت: به هر حال ما مقابل استقلال توانستیم یک امتیاز با ارزش کسب کنیم و خوشحال هستم که این اتفاق صورت گرفت اما حق ما در این بازی سه امتیاز بود.



تقوی با اشاره به بازی تیمش مقابل گسترش‌فولاد تبریز تصریح کرد: گسترش فولاد تیم خوبی بوده و از کادر فنی خوبی برخوردار است اما من مطمئن هستم که بازیکنان تیمم در این بازی با قدرت ظاهر می‌شوند.



وی گفت: البته بازیکنان نباید در این بازی غفلت کنند زیرا همه دیدند که یک لحظه غفلت بازیکنان ما در دیدار با استقلال تهران به قیمت یک گل تمام شد، هرچند که آن گل روی اشتباهات داوری به ثمر رسید.



سرمربی ذوب‌آهن اصفهان گفت: من بر خلاف آنچه در ایران جا افتاده، معتقد هستم که نباید کنار زمین پرخاش کرد زیرا در شخصیت من این چیزها نیست و نمی‌خواهم جنجال آفرین باشم اما متاسفانه خیلی از مربیان ایران با کوچک‌ترین اشتباه داور، مشکلات بسیاری داشته و جو بازی را به جنجال می‌کشانند.



وی پیرامون بازیکن جدید جذب شده ذوب‌آهن گفت: این بازیکن از خیلی وقت پیش زیر نظر باشگاه بود که سرانجام مشکل او حل شد و با ما قرارداد امضا کرد و اگر مشکل آی‌تی‌سی او برطرف شود، فردا می‌توانیم از او استفاده کنیم.



تقوی درباره مصدومان و محرومان تیمش در این بازی گفت: متاسفانه رجب‌زاده همچنان مصدوم بوده و سینا عشوری و بیاتی‌نیا نیز محروم هستند.

