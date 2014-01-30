برای سه امتیاز به مصاف فولاد می رویم/ "فیرات" مصدوم است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بصیرت در نشست خبری پیش از دیدار مقابل فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم فولاد از تیم‎های ریشه دار فوتبال ایران است و ما خیلی خوشحالیم که مقابل این تیم صف آرایی می‎کنیم و بازی فردا می تواند جداب باشد.



مربی سایپا ادامه داد: تیم فولاد را آنالیز کردیم می‎دانیم این تیم در خط حمله از بازیکنان خوبی بهره مند است ولی تیم جوان سایپا برای سه امتیاز به مصاف فولاد می‎رود.



بصیرت اظهار داشت: ما تمام نفرات خود را در اختیار داریم و تنها مشکلمان مصدومیت انگین فیرات است که عمل جراحی انجام داده و باید فردا را استراحت کند.



مربی سایپا در پایان گفت: در دو دیدار گذشته نتایج خوبی کسب نکردیم ولی باید امتیاز های از دست رفته را جبران کنیم.



دیدار دو تیم سایپای البرز و فولاد خوزستان عصر فردا از ساعت 14:30 در ورزشگاه انقلاب کرج به مصاف هم می‌روند.





