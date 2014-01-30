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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۴۲

مربی تیم فوتبال سایپا:

برای سه امتیاز به مصاف فولاد می رویم/ "فیرات" مصدوم است

برای سه امتیاز به مصاف فولاد می رویم/ "فیرات" مصدوم است

کرج- خبرگزاری مهر: مربی تیم فوتبال سایپای البرز در نشست خبری پیش از دیدار مقابل فولاد خوزستان گفت: سایپا در بازی فردا برای سه امتیاز به مصاف فولاد خوزستان می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بصیرت در نشست خبری پیش از دیدار مقابل فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم فولاد از تیم‎های ریشه دار فوتبال ایران است و ما خیلی خوشحالیم که مقابل این تیم صف آرایی می‎کنیم و بازی فردا می تواند جداب باشد.

مربی سایپا ادامه داد: تیم فولاد را آنالیز کردیم می‎دانیم این تیم در خط حمله از بازیکنان خوبی بهره مند است ولی تیم جوان سایپا برای سه امتیاز به مصاف فولاد می‎رود.

بصیرت اظهار داشت: ما تمام نفرات خود را در اختیار داریم و تنها مشکلمان مصدومیت انگین فیرات است که عمل جراحی انجام داده و باید فردا را استراحت کند.

مربی سایپا در پایان گفت: در دو دیدار گذشته نتایج خوبی کسب نکردیم ولی باید امتیاز های از دست رفته را جبران کنیم.

دیدار دو تیم سایپای البرز و فولاد خوزستان عصر فردا از ساعت 14:30 در ورزشگاه انقلاب کرج به مصاف هم می‌روند.

 
 

کد مطلب 2225169

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