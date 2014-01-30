برای سه امتیاز به مصاف فولاد می رویم/ "فیرات" مصدوم است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بصیرت در نشست خبری پیش از دیدار مقابل فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم فولاد از تیمهای ریشه دار فوتبال ایران است و ما خیلی خوشحالیم که مقابل این تیم صف آرایی میکنیم و بازی فردا می تواند جداب باشد.
مربی سایپا ادامه داد: تیم فولاد را آنالیز کردیم میدانیم این تیم در خط حمله از بازیکنان خوبی بهره مند است ولی تیم جوان سایپا برای سه امتیاز به مصاف فولاد میرود.
بصیرت اظهار داشت: ما تمام نفرات خود را در اختیار داریم و تنها مشکلمان مصدومیت انگین فیرات است که عمل جراحی انجام داده و باید فردا را استراحت کند.
مربی سایپا در پایان گفت: در دو دیدار گذشته نتایج خوبی کسب نکردیم ولی باید امتیاز های از دست رفته را جبران کنیم.
دیدار دو تیم سایپای البرز و فولاد خوزستان عصر فردا از ساعت 14:30 در ورزشگاه انقلاب کرج به مصاف هم میروند.
کرج- خبرگزاری مهر: مربی تیم فوتبال سایپای البرز در نشست خبری پیش از دیدار مقابل فولاد خوزستان گفت: سایپا در بازی فردا برای سه امتیاز به مصاف فولاد خوزستان می رود.
به گزارش خبرنگار مهر، مجید بصیرت در نشست خبری پیش از دیدار مقابل فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم فولاد از تیمهای ریشه دار فوتبال ایران است و ما خیلی خوشحالیم که مقابل این تیم صف آرایی میکنیم و بازی فردا می تواند جداب باشد.
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