به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، دیوید او راسل در حال مذاکره برای بازنویسی و کارگردانی یک فیلم بیوگرافیکی درباره جوی مانگانو است که در کمپانی فاکس دو هزار ساخته می‌شود.

به گفته منابع خبری، راسل می خواهد لارنس نقش مانگانو را بازی کند اما با توجه به اینکه راسل در آغاز مسیر امضای قرارداد برای این پروژه است هنوز نمی‌توان با صراحت اعلام کرد که لارنس در پروژه شرکت می کند یا خیر.

این فیلم بیوگرافیکی داستان زندگی مانگانو است که بیشتر به خاطر اختراع مجیک ماپ (جاروی تی) شناخته می‌شود و تغییر و تحول او از یک مادر تنها در لانگ آیلند به یک ستاره را نشان می‌دهد. مانگانو با اختراع‌های بی‌شمارش در شبکه خریدهای خانگی کشور همیشه یکی از عنصرهای ثابت بوده است. او کار اختراع وسایل جدید را از زمان نوجوانی آغاز کرد و در حالی که سه فرزند را بزرگ می‌کرد به شکل دادن رویاهای بزرگ و خلق چیزهای جدید ادامه داد.

این پروژه به عنوان یک داستان درباره زنان قوی مطرح است و فیلمنامه آن را انی مومولو، فیلمنامه نویس «ساقدوش ها» نوشته است. جان دیویس و جان فاکس از طریق کمپانی دیویس انترتینمنت که بخشی از کمپانی فاکس است، کار تهیه فیلم را بر عهده دارند. کن موک نیز از جمله تهیه کنندگان این فیلم خواهد بود.

راسل در حال حاضر با فیلم موفق «کلاهبرداری آمریکایی» که نامزد 10 جایزه اسکار شده، شهرتی جدی به هم زده است. این فیلمساز در گذشته نشان داده که علاقه به کار کردن با همان گروه بازیگرانی را دارد که پیش از این نیز در فیلم «کتابچه بارقه امید» با وی همراه بودند. در این فیلم او با لارنس هم همکاری کرده بود و لارنس موفق به دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای حضور در این فیلم شد.