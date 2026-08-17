بیش از ۶ تن خیارشور و ترشی غیربهداشتی در اهواز توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله مردانی عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در جریان بازرسیهای میدانی تیمهای بهداشت محیط مرکز بهداشت شرق اهواز، شرایط محیطی و فرآیند تولید در این کارگاه بررسی و مشخص شد فعالیت آن در محیطی کاملاً غیربهداشتی و بدون رعایت الزامات و پروتکلهای ایمنی مواد غذایی انجام میشود.
وی افزود: این شرایط میتوانست سلامت مصرفکنندگان را به طور جدی به مخاطره بیندازد.
رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز ادامه داد: در این عملیات، انواع خیارشور و ترشیجات که در شرایط غیربهداشتی تولید و برای عرضه در بازار آماده شده بودند، کشف و توقیف شد و از ورود این محصولات به چرخه توزیع و مصرف جلوگیری به عمل آمد.
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