دبیری هنوز طعم اشتباهات داوری را نچشیده است/ تا لحظه آخر به قهرمانی امیدواریم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طاهری درباره بازگشت امید به تیم فوتسال گیتیپسند برای رسیدن به صدر جدول رده بندی اظهار داشت: فوتسال ورزش ثانیههاست و طبیعی است تا دقیقه آخر دست از تلاش بر نمیداریم، هنوز بسیاری از بازیهای فصل باقی مانده و ممکن است تیمی جز گیتی پسند و دبیری قهرمان لیگ شود، با این اوصاف دلیلی ندارد از قهرمانی دست بکشیم.
وی با اشاره به اظهارات مالک باشگاه دبیری ادامه داد: اگر قرار بود دیدار هفته گذشته دبیری برابر گیتی پسند و دیدار این هفته دبیری برابر ماهان تندیس بدون اشتباهات داوری به پایان برسد، الان اختلاف امتیاز صفر بود نه 6 امتیازی که به وجود آمده، ضمن اینکه معتقدم تیم دبیری هنوز طعم اشتباهات داوری را نچشیده است.
مدیرعامل باشگاه گیتیپسند اصفهان با اشاره به اینکه تیم دبیری تیم قدرتمندی است، افزود: تمام بازیکنان این تیم سابقه طولانی در پوشیدن پیراهن تیم ملی دارند و سالهاست در لیگ بازی میکنند، بازیکنانی مثل شمسایی، فخیم، اصغری مقدم و بازیکنان دیگر سالها در لیگ تجربه دارند و ما تیم دبیری را یک تیم قدرتمند در لیگ میدانیم.
وی درباره ادامه لیگ برتر فوتسال نیز خاطرنشان کرد: این لیگ بالا و پایین زیادی دارد و تکلیف تیم قهرمان به عقیده من به هفتههای آخر کشیده میشود، در درجه نخست باید همه بازیهای خودمان را ببریم و اگر شایسته قهرمانی بودیم، به طور قطع این اتفاق رخ میدهد.
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