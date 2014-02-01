به گزارش خبرگزاري مهر، به منظور ارتقای سلامت کارکنان، مدیران و قضات دستگاه قضایی و بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مردم از طریق برخورداری از فضایی سلامت محور، شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی سلامت قوه قضاییه به دستور آیت ا... آملی لاریجانی تشکیل شد.

در پی تشکیل شورای سلامت دستگاه قضایی مرضیه وحید دستجردی مشاور رئیس قوه‌قضاییه با صدور احکامی سید عباس حسنی فوق تخصص طب اورژانس و ICU، شهربانو نخعی فوق تخصص گوارش اطفال، علیرضا جلالی‌ فراهانی فوق تخصص بیهوشی قلب و رئیس بیمارستان بقیه الله، محمد علی محققی فوق تخصص جراحی سرطان، الهه وحید متخصص ارتودنسی و مهندس عبدالله عمادی را به عنوان اعضای این شورا منصوب کرد.

در این احکام بر بهبود وضعیت سلامت جسمانی قضات و کارکنان و مدیران قضایی و خانواده آنان و پایش مستمر سطح بهداشت و سلامت در قوه قضاییه تأکید شده است.

توجه جدی به وضعیت بهداشت و سلامت در زندان‌های سراسر کشور از دیگر وظایف شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی سلامت قوه قضاییه است.