خاطرات انقلابی عکاس انگلیسی در «رادیو هفت»

منصور ضابطیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژه برنامه ای که برای ایام دهه فجر از برنامه رادیو «هفت» شبکه آموزش پخش می شود به خبرنگار مهر گفت: ما آیتم ویژه ای در برنامه «رادیو هفت» داریم که در آن به سراغ دیوید بارنت خبرنگار مجله تایم می رویم. وی سال 57 برای عکاسی به ایران آمد و خاطراتش را در کتاب «44 روز» ثبت کرده است. ما بخش هایی را از ترجمه این کتاب با روایت محمود کلاری پخش می کنیم.

وی درباره دعوت از محمود کلاری در این بخش نیز عنوان کرد: انتخاب کلاری از این جهت است که خودش هم در آن روزها عکاسی می کرده است. وی کتاب عکسی با عنوان «میدان انقلاب» دارد و از سرشناس ترین چهره ها در عرصه بین الملل در این حوزه است.

ضابطیان همچنین درباره انتخاب گزیده مطالب کتاب دیوید بارنت عنوان کرد: شاید بعضی از خاطرات و مطالب مربوط به انقلاب زیاد نقل شده باشد اما این کتاب برای اولین بار است که مطالب و خاطراتش منتشر می شود و این نکات جذابیت هایی داشت که به سراغ آنها رفتیم.

مجری برنامه «رادیو هفت» در ادامه به بازسازی تعدادی از سروده های انقلابی اشاره و بیان کرد: بخشی از مخاطبان این برنامه نسلی هستند که انقلاب را ندیده اند و برای همین منظور است که ما تصمیم گرفتیم بعضی از این آهنگ ها را که ارزش شنیداری دارند تنظیم دوباره کنیم و به نوعی نشانه های انقلاب را در برنامه بیاوریم و این لزوما نیازمند این نیست که شما حتما آن فضا را درک کرده باشید.

ضابطیان درپایان درباره این آیتم های ویژه که در ایام دهه فجر از «رادیو هفت» روی آنتن می رود، گفت: ما مناسبت هایی در تقویم خود داریم که روی آنها حساسیت داریم و طبیعی است که سالگرد پیروزی انقلاب برای ما مهم است بنابراین ما هم دراین باره برنامه سازی هایی می کنیم.

برنامه "رادیو هفت" هر شب ساعت 23 از شبکه آموزش به صورت زنده روی آنتن می رود و با دعوت از مهمانان ویژه آیتم های مختفی ترتیب می دهد.