به گزارش خبرنگار مهر، برنامه ««رادیو هفت»» از سال 1389 با اتفاقات و رویدادهای گوناگون و بازخوردهای خاص از سوی مردم روبرو بود و در جشن تولد پایان چهارسالگی این برنامه در بخشی مستند مروری بر 10 اتفاق مهمی که در ««رادیو هفت»» در طول این چند سال رخ داده،‌ صورت گرفت. امیرعلی نبویان اجرای این بخش از جشن تولد ««رادیو هفت»» را برعهده داشت و 10 رویداد مهم از نگاه بینندگان را بیان کرد.

حضور 300 کودک در چهار سال

با گذشت 955 برنامه از «رادیو هفت» همچنان گفتگو با کودکان از جذاب‌ترین بخش‌های این برنامه است که تاکنون بیش از 300 کودک به برنامه «رادیو هفت» دعوت شدند.

شوخی گروه پالت با افراد و آلات موسیقی

شنبه 28 دی ماه 1392 نیز اتفاق زیبای دیگری در «رادیو هفت» رخ داد که از نگاه بینندگان یکی از 10 رویداد مهم این برنامه شد؛ در این برنامه گروه «پالت» به شوخی با افراد و آلات موسیقی پرداختند.

اجرای قطعه فولکلور توسط مرتضی احمدی

سومین رویداد مهم در این برنامه در نوروز امسال روی داد که در 90 سالگی استاد مرتضی احمدی در کنار این استاد، برزو ارجمند و امیرحسین رستمی از بازیگران کشورمان به اجرای قطعه‌ای فولکلوریک از تهران قدیم پرداختند که تولید این بخش را بهرنگ بقایی و علی منصوری برعهده داشتند که مورد توجه بینندگان قرار گرفت.

برگزاری مسابقات سنگ‌کاغذقیچی

در دو سالگی برنامه «رادیو هفت» زمانی که 400 برنامه گذشته بود، در مسابقات سنگ کاغذ قیچی بین مجریان، محمد سلوکی در بخش نهایی برزو ارجمند را برد و اول شد و علیرضا معینی بازنده بازنده‌ها شد و این بخش هم به عنوان بهترین رویداد در دفتر خاطرات «رادیو هفت» ثبت شد.

جشن استقبال از پاییز

یکی از بهترین رویدا دهای برنامه «رادیو هفت» از دیدگاه مخاطبان، پایه‌گذاری جشن استقبال از پاییز بوده است که بینندگان این رویداد را نیز به عنوان بهترین اتفاق انتخاب کرده‌اند.

در این رویداد رادیو هفتی‌ها علاوه بر استقبال از فصل بهار که بین مردم مرسوم است در آغاز فصل پاییز این فصل رنگ رنگ طبیعت را جشن می‌گیرند.

یکی از موضوعات مورد توجه بینندگان در برنامه «رادیو هفت» نوع سوژه ها و پرداختن به موضوعات متفاوت است که در این بخش نیز «رادیو هفت»یها تونستند رویداد مهم دیگری را ثبت کنند.

مردم مرحله به مرحله با «رادیو هفت»

نوروز امسال مسابقه مرحله به مرحله هم توانست نگاه گرم بینندگان را با خود همراه کند و به عنوان یکی از اتفاقات برتر «رادیو هفت» در جدول این 10 رویداد مهم قرار گیرد.

لوگوی «رادیو هفت» و اطلاع رسانی وسیع این برنامه تلویزیونی در سطح شهر تهران یکی از جاذبه‌های این برنامه بود که نظر بینندگان را به خود جلب کرد.

اجرای سه نفره «خزان عشق»

یکی دیگر از بخشهای مورد توجه «رادیو هفت» در 27 تیرماه سال 92 رقم خورد و ان هم زمانی بود که شاهین امیری، امیرکهکشان و مسعود شاه ولی در قاب تصویر قطعه «خزان عشق» را با هم اجرا کردند.

پایان این رویدادها توجه به رسانه قدیمی و راه ارتباطی نامه‌نگاری و صندوق پستی برنامه «رادیو هفت» است که در عصر رسانه‌های نوین هنوز هم طرفداران خود را دارد و شاهد ارسال نامه‌ها هدایای بینندگان از این طریق به برنامه است.

«رادیو هفت» هرشب ساعت 23 در یک شب نشینی همراه بینندگان شبکه آموزش می‌شود تا با حضور خود گرمابخش کانون خانواده‌ها و فراهم آورنده اوقاتی خوش برای بینندگانش باشد.