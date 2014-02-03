فیلم برف پایان دارد/ برف ماجرای آبروداری است 

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی جلالی فخر منتقد و مجری این جلسه در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به استقبال خوب فیلمسازان جوان در این دوره از جشنواره گفت: خوشبختانه در جشنواره امسال شاهد حضور بسیار خوب فیلمسازان جوان در بخشهای مختلف جشنواره هستیم به طوری که 50درصد از فیلمهای شرکت کننده متعلق به کارگردان جوان و تازه واردهای سینمای ایران است که این خبر می تواند برای همه ما خوشحال کننده باشد چرا که فلیمسازان متوسط طی سالهای اخیر به دلیل در اختیار داشتن رانتها شرایط را به قدر سخت کرده بودند که این سینماگران جایی برای کار کردن نداشتند.

وی ادامه داد: خوشبختانه حضور این استعدادهای جوان خود را به سینمای ایران اثبات کرد به طوری که همان فیلم سازان متوسط دیگر در این عرصه جایی برای رقابت و بازار گرمی ندارند بنابر این امیدوارم در دوره جدید با کمک نهادهایی چون خانه سینما شاهد تکرار گذشته ها نباشیم و این جوانها باشند که حضور قدرتمند خود را در سینما به رخ مخاطب بکشند.

مهدی رحمانی کارگردان فیلم برف در این نشست خبری با اشاره به پایان بندی فیلم گفت: به طور حتم پایان باز تعریف خاص خود را دارد که دوستان منتقد و آنهایی که فیلم شناس هستند به آن اطلاع و اشراف کاملی دارند از سوی دیگر من بر این باورم حکم صادر نکردن در فیلم به معنای پایان باز نیست ضمن اینکه من معتقدم پایان فیلم "برف " هم مشخص است و هم پایان دارد.

فیلم روندی را طی کرده که شخصیتهای آن در کلیت داستان سرنوشت روشنی دارد آنچه که ما در این فیلم به آن تاکید داشتیم صدور حکم نبود بلکه مشخص شدن سرنوشت قصه برای ما مهمترین عنصری بود که به آن توجه داشتیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فیلمهای شما متاثر از سینمای اصغر فرهادی است خاطر نشان کرد: به طور حتم مساله مطرح شده در فیلم "برف" با شخصیتهای فیلم های اصغر فرهادی تفاوتهای زیادی دارد فیلم من با احترام کامل به سیر فیلمسازی اصغر فرهادی معتقد به فضای فیلمهای نیست چرا که فیلم من چیزی برای پنهان کردن ندارد و شخصیتها نیز تصمیمات دوگانه ای نمی گیرند ما رازی در پایان داستان نداریم که به وسیله آن تماشاگر را همراه کنیم بنابر این باز هم تاکید می کنم این فیلم ما شبیه فیلم اصغر فرهادی نیست.

این کارگردان فیلم سینمایی "برف" در پاسخ به سوال دیگری مبنی فیلم برداری کل داستان فیلم در فضای بسته و یک خانه تصریح کرد: اینکه از چارچوب منزل خارج شویم در این فیلم برای من دلیل توجیح پذیری نداشت وقتی فضای بیرون از خانه ناامید کننده است وقتی ابتدای این فضای ناامید کننده از خارج از خانه آغاز می شود، وقتی ما فاقد ثبات روحی و فکری هستیم پس نمی توانیم خودمان را شاهد نگه داریم اینها مسائلی است که با شعار حل نمی شود پس ما نیز باید سعی کنیم در فیلمهایم هم آن چیزی باشیم که در زندگی خود هستیم ما در شرایطی فیلم ساختیم که همگی از فرط ناامیدی خانه را برای کار انتخاب کردیم.

رحمانی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به حضور کوتاه میلاد کی مرام و شیرین یزدان بخش گفت: حضور کوتاه میلاد کی مرام و شیرین یزدان بخش با اینکه در سکانسهای کوتاهی انجام گرفت اما تبدیل به سکانسهای تاثیرگذاری شده که در درخشان بودن فیلم به ما کمک کرد و این نکته است که نمی توانم به راحتی از آن عبور کنم.

این کارگردان جوان سینمای کشورمان ادامه داد: ما با یک پدیده ای به نام آبرو داری مواجه هستیم که مختص به یک برهه تاریخی نیست ما خودمان را به فرهنگ چند سال گذشته خود متصل می کنیم که خانواده چیزی غیر از آن نیست در فرهنگ ما امید به آینده ای وجود دارد که می دانیم درست می شود و این یکی از نکاتی بود که من در این فیلم به آن توجه زیادی داشتم.

رحمانی در بخش پایانی صحبتهای خود با بیان اینکه ما باید پاسخگوی اتفاقات مرسوم در سینمای خود باشیم تصریح کرد: قصه ای که ما برای روایت فیلم سینمایی "برف" از آن استفاده کردیم آن را در داخل یک خانواده تعریف کردیم و این یک اجبار معنایی داشت در این فیلم دوربین به دست بودیم چنانکه اتفاقات سیال داستان ما را موجبات به استفاده از دوربین در دست کرد چرا که تنش در قابها کمک بسیار زیادی به معرفی شخصیتها می کرد. اینکه عده ای دوست دارند قصه هایی را به خاطر مدهای فیلم سازی در محیط بسته روایت کنند مساله ما نبود ما چگونه روایت کردن را مهمترین اصل خود برای فیلم "برف" می دانستیم.

میلاد کی مرام یکی از بازیگران این فیلم سینمایی هم در این نشست گفت: یکی از مظلوم ترین سینماهای ما سینمای مستقل است که مهدی رحمانی جزئی از آنهاست من نیز تلاش کردم تا به سهم خود در این فیلم نقش کوتاهی را ایفا کنم و امیدوارم که این حضور کوتاه مورد پسند مخاطبان قرار گرفته باشد.

حسن حسن دوست تدوین گر این فیلم سینمایی هم در این نشست با بیان اینکه تدوین گر همواره دست راست کارگردان در ساخت فیلم سینمایی است به نکاتی درباره فیلم اشاره کرد و گفت: پایان این فیلم پایان باز نیست البته که پایان بسته ای هم نیست تنها چیزی که در مورد پایان بندی این فیلم می توان به آن اشاره کرد این است که تکلیف پایان بندی آن روشن است و اینکه می بینید ابهاماتی در پایان فیلم برای تماشاگران وجود دارد به خاطر تماشاگری است که عادت نکرده بعد از پایان فیلم فکر کند.

وی افزود: اساسا مقایسه چنین فیلمهایی با سینمای موسوم سینما اصغر فرهادی غلط است چرا که سینمای فرهادی نیز سینمایی منبعث از سینمای سهراب شهید ثالث است و این یک جریان سینمایی است که فقط اصغر فرهادی آن را تولید نکرده بنابر این هر فیلمی که زمینه اجتماعی دارد بر گرفته از سینمای فرهادی است دیدگاه غلطی است.

وی خطاب به کسانی که برخی از فیلمسازان جوان را متهم هراس از فیلمبرداری در خارج از فضاهای بسته می کند گفت: دوستان بدانند اگر جوانان فیلمساز به سراغ در فیلمبرداری در خیابان نمی روند فقط و فقط به خاطر عدم صدور مجوز فیلمبرداری برای آنهاست بنابر این آنها ناچارند فیلم را در فضای بسته فیلمبرداری کنند.

آناهیتا افشار یکی از دیگر بازیگران این فیلم سینمایی در این نشست خبری گفت: این دومین تجربه بازیگری من با مهدی رحمانی است در تجربه اول که یک مقدار برای من عجیب بود حس بسیار خوبی به من دست داد و آن نوع بازی گرفتن رحمانی از بازیگران بود. بنابر این من در این تجربه نیز تلاش کردم از همان روز اول خودم را به او بسپارم و نمی دانم که این فضا به دل مخاطب نشسته است یا خیر من مطئنم هدایت خوب رحمانی در آثار خود باعث شد که یک بازیگر بداند بازیش با هدایت کارگردان تبدیل به بازی بهتری خواهد شد.

رویا تیموریان بازیگر اصلی فیلم "برف" نیز در این نشست خبری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر بازی او در فیلمهای غمگین خاطر نشان کرد: من سالهاست در سینما، در تلویزیون مشغول کار بوده و هستم و در دفعاتی هم کاندیدای دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر بودم من نمی دانم چرا دوستان دائم می گویند من همیشه نقشهای غمگین بازی می کنم و این نشات گرفته از بی اطلاعی از حضور متعدد در غالب نقشهای آثار سینمایی و نمایشی بوده است.

تیموریان گفت: من بازی سینما را فقط جلوی دوربین و صحنه تئاتر بلدم عزیزان بدانند که من بازی در پشت صحنه های سینما و تئاتر را بلد نیستم به همین خاطر شاید از من ایراد می گیرند که چرا نقشهای غمگین بازی می کنم شاید آنها نمی دانند که رویا تیموریان نقشهای طنز داشته است اصولا هم نمی پرسند که چرا من در فلان نقشی که ارزش کاندیدا شدن را داشت کاندیدا نشدم البته خودم دلیل این امر را می دانم چون کم حرف می زنم و بلد نیستم در مطبوعات همیشه حضور داشته باشم.

این بازیگر سینما و تئاتر در بخش دیگری از سخنان خود افزود: یکی از بزرگترین لطمه های حرفه ما این است که رابطه بین جوانان و گذشته را پاک کردند من معتقدم تا زمانی که جوانان، بزرگان خود را نشناسند و حضور آنها را تجزیه و تحلیل نکنند شما نمی توانید چنین سوالهایی را از من بکنید کسانی که امروز در آنسوی میز نشسته اند باید نگاه بازتری داشته باشند و بدانند که امسال ما فعالیتهای زیادی در عرصه سینما و تئاتر داشتند این نسل دوست دارد تا برای درخشش آینده سینمای ایران با جوانان همکاری کند سینمایی که قصه های روایت شده در آن همچون فیلم "برف" نماینده ای بخشی از جامعه ما هستند.

امیر جعفری مدیر فیلمبرداری این فیلم سینمایی هم با اشاره به نحوه فیلمبرداری این فیلم سینمایی گفت: انتخاب حرکت روی دست توافقی بود که با کارگردان حاصل شد چرا که معتقد بودیم تنشی که در این خانواده وجود دارد می تواند با حرکت دست بهتر به مخاطب منتقل شود.

شیرین یزدان بخش یکی دیگر از بازیگران این فیلم سینمایی هم گفت: با توجه به اینکه نقش بسیار کوتاهی در این فیلم داشتم اما از اینکه برای اولین بار نقش مقابل هنرمند بزرگی چون رویا تیموریان را بازی کردم به خودم بالیدم و خوشحالم از این موضوع که در کوتاهترین نقش بزرگترین فرصت در بازیگری به من داده شد.

رابعه مدنی دیگر بازیگر این فیلم سینمایی گفت: شاید لهجه همدانی من دلیل اصلی انتخاب آقای رحمانی برای بازی در این فیلم بودم البته که هیچ گاه لهجه ام را عوض نخواهم کرد اما اگر کاستی در نقش دیدید من را عفو کنید.