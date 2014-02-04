۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۰۸

سالاری:

تمامی مقاطع تحصیلی شهر کرمان تعطیل اعلام شد/ ادامه روند عادی ساعت کاری ادارات

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان از تعطیلی هر سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در شهر کرمان به دلیل بارش برف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی سالاری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از تغییر در تعطیلی مدارس استان کرمان به دلیل بارش برف خبر داد و گفت: طبق جلساتی که برگزار شد مدارس ابتدایی در شهرستان های بافت، سیرجان، بم، عنبرآباد، رودبار جنوب، منوجان و ریگان تعطیل اعلام شده اند.

وی ادامه داد: همچنین در بخش گلباف، اسفندقه و جبالبارز جیرفت، چترود، زرند، شهداد، نوق رفسنجان، کوهبنان، ماهان، لاله زار، راور، رفسنجان،ساردوئیه جیرفت، دهبکری و ابارق بم، کشکوئیه و راین هر سه مقطع تحصیلی تعطیل هستند.

سالاری تصریح کرد: در انار و روستاهای شهرستان فاریاب مقاطع ابتدایی و متوسطه اول( راهنمایی) تعطیل اعلام شده اند.

مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان یادآور شد: در شهر کرمان که شامل نواحی یک و دو است هر سه دوره تحصیلی امروز سه شنبه به دلیل بارش برف و برودت هوا تعطیل هستند.

همچنین طبق اعلام روابط عمومی استانداری کرمان تمامی ادارت این استان طبق روال ساعت کاری همیشگی به کار خود ادامه می دهند.

دانشگاه ها و مرکز آموزش عالی نیز مانند راول عادی هر روز دایر بوده و هیچ خللی در این مراکز ایجاد نشده است.
 

