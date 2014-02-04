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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۰۱

در گفتگو با مهر بیان شد:

واکنش دبیر کتاب سال به انصراف یک شاعر از حضور در این جایزه

واکنش دبیر کتاب سال به انصراف یک شاعر از حضور در این جایزه

دبیر جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، به درخواست سید علی صالحی برای حذف نامش از فهرست نامزدهای جایزه کتاب سال واکنش نشان داد.

نجفقلی حبیبی دبیر سی و یکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش که این جایزه در قبال انصراف سید علی صالحی که با مجموعه شعر «عاشقانه های بعد از گرگ» به جمع نامزدهای نهایی دریافت آن پیوسته است، چه موضعی اتخاذ می‌کند،‌ گفت: من نمی‌دانم ایشان در چه جایگاهی قرار دارند که به گفته شما اعلام کرده‌اند از حضور در این جایزه انصراف می‌دهند. به هر حال به صورت رسمی، هیچ چیزی به ما ابلاغ نشده است.

وی در مورد این که صالحی در یادداشتی در یکی از خبرگزاری‌های کشور،‌ به دلیل دولتی بودن جایزه کتاب سال، اعلام انصراف کرده است، تاکید کرد: همان‌طور که گفتم باید به صورت رسمی و مشخص این موضوع به ما ابلاغ و اعلام شود و صرف این که یک نفر به دلیل دولتی بودن یک جایزه، از ادامه رقابت اثرش در آن، انصراف دهد، کمی جای سوال و تامل دارد.

بر اساس این گزارش سیدعلی صالحی، شاعر پیشکسوت که کتاب «عاشقانه‌های بعد از گرگ» او به مرحله نهایی داوری بخش شعر سی و یکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه یافته است، دیروز در اعلامی رسمی در یکی از خبرگزاری‌ها از حضور در این جایزه، به دلیل دولتی بودن آن اعلام انصراف کرد و خواستار حذف این کتاب از رقابت مذکور شد.

کد مطلب 2228657

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