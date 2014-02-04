حتی آثار مولفان «ایرانیکا» هم در جایزه جهانی کتاب سال بررسی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سی و یکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، صبح روز سه‌شنبه 15 بهمن با حضور سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نجفقلی حبیبی دبیر این جایزه، محمدرضا وصفی دبیر جایزه جهانی کتاب سال، علی شجاعی‌صائین مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی، نجفعلی میرزایی مدیرعامل خانه کتاب و علی اوجبی معاون فرهنگی این موسسه در محل سرای اهل قلم در تهران برگزار شد.

در این جلسه محمدرضا وصفی دبیر جایزه جهانی کتاب سال در سخنانی در توضیح این بخش گفت: بعد از 10 سال که جایزه کتاب سال برگزار شد، دوستان ما متوجه این موضوع شدند که باید سراغ جایزه جهانی کتاب سال هم رفت. آن زمان و در اولین دوره مقرر بود که 2 کتابی یکی در حوزه مطالعات ایران و یکی در حوزه مطالعات اسلام انتخاب شدند. در دوره یازدهم جایزه جهانی کتاب سال، آئین‌نامه آن تغییر کرد و زیرگروه‌های زبانی هم به جایزه اضافه شدند.

وی با بیان اینکه جایزه جهانی کتاب سال مثل باغی است که یک سال خوب ثمر می‌دهد و یک سال خوب ثمر نمی‌دهد، تاکید کرد: خوشبختانه باغ جایزه جهانی کتاب سال امسال خوب ثمر داده و ما دستمان در این زمینه پُر است. در هر حال آثار این جایزه، بخشی توسط مراکز علمی داخل کشور و برخی توسط دپارتمان‌های فعال در حوزه‌های اسلام‌شناسی و ایرانشناسی، ارزیابی می‌شوند.

دبیر جایزه جهانی کتاب سال گفت: واقعیت این است که در زمینه مطالعات ایرانشناسی و اسلام‌شناسی در حوزه چین و ژاپن و حتی گرجستان که زمانی در حوزه ایران فرهنگی قرار داشت، ما کارشناس، دیده‌بان و حتی داور خوبی برای بررسی آثارشان نداریم. از آن طرف در حوزه زبان فرانکوفونی و زبان فرانسوی، باید گفت شاگردان مکتب هانری کربن، خود تبدیل به یک سبک شده‌اند و امروزه حضور کسانی که در حوزه تصوف و ادبیات عرفانی ایرانی کار می‌کنند، و آثارشان بسیار پررنگ و تاثیرگذار شده است.

وصفی همچنین از بررسی آثار مسلمانان ایرانی و مسلمانان غیرایرانی اهل قلم در کرسی‌های مطالعات علمی در دانشگاه‌های مختلف جهان در جایزه جهانی کتاب سال سخن گفت و در ادامه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که گفت: یکی از معتبرترین دایره‌المعارف‌های فعال در حوزه مطالعات ایرانی، ایرانیکا است که کسانی مانند احسان یارشاطر و حمید دباشی در آن فعالیت دارند. شیوه بررسی این قبیل آثار و یا کتاب‌های افرادی مانند سیدحسین نصر در جایزه جهانی کتاب سال چگونه است؟، گفت: ما تمام این آثار را دیده‌ایم و اوراق بررسی ایرانیکا در دبیرخانه جایزه جهانی کتاب سال موجود است.

وی ادامه داد: در مورد آثار آقای نصر هم باید بگویم که در چندین دوره بوده که کتاب ایشان در این جایزه برگزیده شده و ما حتی می‌خواستیم از ایشان بخواهیم که برای دریافت جایزه‌شان به ایران بیایند ولی خودشان اظهار تمایل به انجام این کار نداشتند.

دبیر جایزه جهانی کتاب سال همچنین از تاثیر آثار نویسندگان برخی کشورهای همسایه از جمله کردهای عراق و یا افغانستانی‌هایی سخن گفت که چند صباحی را به دلایل مختلف از قبیل نامساعد بودن شرایط زندگی در کشورشان، در ایران گذرانده‌اند و گفت: این آثار می‌تواند در تصحیح نگاه اشتباهی که به پدیده مهاجرت به کشور ما وجود دارد، تاثیرگذار باشد. امروز شاهد آن هستیم افرادی که از کردستان عراق و یا افغانستان به ایران مهاجرت کرده‌اند، آثاری به زبان‌های خارجی پدید می‌آورند که به راحتی امتیازهای بیشتر از 94 را در جایزه جهانی کتاب سال دریافت می‌کنند و این یعنی انتخاب به عنوان اثر برگزیده.