محمود مشحون در مورد قرعه‌کشی مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان و همگروهی تیم ملی ایران با تیم‌های اسپانیا، مصر، صربستان، برزیل و فرانسه به خبرنگار مهر اظهارداشت: از ظاهر امر هم پیداست که گروه راحتی نداریم اما گروه‌های دیگر هم راحت و آسان نیستند. به هر حال مسابقات، مسابقات قهرمانی جهان است. جائیکه بهترین‌های هر قاره در آن شرکت دارند و همین سختی کار را موجب می‌شود.

وی افزود: اسپانیا همیشه جزو بهترین‌های بسکتبال اروپا بوده فرانسه چند بازیکن NBA در اختیار دارد و توانست با قهرمانی در اروپا سهمیه جهانی بگیرد. صربستان هم برای بسکتبال ایران کاملا شناخته شده است چون ما با مربیان این کشور همکاری زیادی داشته‌ایم و همه از قدرت و سطح کار بسکتبال صربستان تا حد زیادی شناخت داریم. برزیل هم اگرچه با سهمیه اعطایی وارد مسابقات قهرمانی جهان شده اما به هر حال جزو قدرت‌هاست. در این میان امیدوارم مصر را شکست دهیم.

رئیس فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: البته مصر تیم راحتی نیست. قهرمان آفریقاست اما ما هم قهرمان آسیا هستیم. نباید خودمان را دست بگیریم. همه تیم‌های همگروه ما بزرگ هستند اما ما هم تیم کوچکی نیستیم. فقط اینکه امیدوارم در جریان مسابقات با بدشانسی مواجه نشویم. در دوره پیشین رقابت‌ها صمد و آفاق مصدوم شدند و همین موضوع مشکلات زیادی را برای‌مان ایجاد کرد. امیدوارم اینبار با مشکلات اینچنینی مواجه نشویم.

مشحون یادآور شد: پیش از این هدف تیم ملی بسکتبال ایران صعود از مرحله مقدماتی بود حالا هم با وجود همگروه شدن با تیم‌های بزرگ و مدعی همچنان به دنبال این هدف هستیم. نباید خودمان را دست بگیریم. ایران به عنوان قهرمان آسیا و اولین تیم قاره سهمیه جهانی گرفت در حالیکه تیم‌هایی مانند برزیل و ترکیه از طریق وایلد کارد و در ازای پرد اخت پولی که شنیده‌ام 800 هزار یورو بوده است، وارد مسابقات جهانی شدند.

وی تاکید کرد: البته نباید فراموش کرد که حریفان ما چه جایگاهی دارند. ما برای دومین‌بار است که در مسابقات جهانی شرکت می‌کنیم در حالیکه حریفان ما سابقه زیادی دارند. آنها برای برگزاری اردوی یا دیدار تدارکاتی مسیر مورد نظر را طی سه چهار ساعت با هواپیما، قطار و حتی ماشین شخصی طی می‌کنند تا به مقصد برسند در حالیکه ما فقط باید همین زمان را صرف کنیم تا از فرودگاه عبور کنیم.

مدیر سازمان تیم‌های ملی بسکتبال تاکید کرد: اینها مسائلی تاثیرگذار در عملکرد هر تیمی است. با همه اینها هدف این است که بتوانیم از مرحله مقدماتی صعود کنیم هرچند اگر به این مهم دست پیدا نکنیم افتخار بزرگی کسب کرده‌ایم چون مستقیم وارد مسابقات جهانی شدیم.