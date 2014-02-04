به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال اسپانیا در گروه دشوار A با تیم‎های ایران (20 جهان)، فرانسه (8 جهان)، صربستان (11 جهان)، برزیل (10 جهان) و مصر (46 جهان) همگروه شده است.

"خوان آنتونیو اورنگا" در خصوص این قرعه کشی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت: چهار تیم برای کسب عنوان قهرمانی می‎جنگند. البته این الزاما چیز بدی نیست.

سرمربی اسپانیا افزود: چنانچه شما در آغاز حریفان سرسختی داشته باشید زمانی که صعود می‎کنید کارتان ساده تر خواهد بود. باید از گروهمان صعود کنیم.

هفدهمین دوره رقابتهای بسکتبال قهرمانی جهان از تاریخ 8 تا 26 شهریور در شش شهر اسپانیا برگزار خواهد شد.