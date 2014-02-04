به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال اسپانیا در گروه دشوار A با تیمهای ایران (20 جهان)، فرانسه (8 جهان)، صربستان (11 جهان)، برزیل (10 جهان) و مصر (46 جهان) همگروه شده است.
"خوان آنتونیو اورنگا" در خصوص این قرعه کشی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت: چهار تیم برای کسب عنوان قهرمانی میجنگند. البته این الزاما چیز بدی نیست.
سرمربی اسپانیا افزود: چنانچه شما در آغاز حریفان سرسختی داشته باشید زمانی که صعود میکنید کارتان ساده تر خواهد بود. باید از گروهمان صعود کنیم.
هفدهمین دوره رقابتهای بسکتبال قهرمانی جهان از تاریخ 8 تا 26 شهریور در شش شهر اسپانیا برگزار خواهد شد.
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