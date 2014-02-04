عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال استقلال صنعتی خوزستان برای بازی با صبای قم، اظهار داشت: بازی‌های آخر فصل رفته رفته سخت‌تر می‌شود. شما به بازی‌های هفته گذشته که کم گل بود، نگاه کنید. حساسیت مسابقات در عضله بازیکنان و مغز مربیان هم اثر می‌گذارد!

* در خانه حریف راحت‌تر بازی می‌کنیم

وی افزود: در همین ارتباط، بازی ما با صبای قم هم حساس است. هر تیمی که بتواند در این مسابقه امتیاز بگیرد، جایگاهش را در لیگ برتر تثبیت می‌کند. این مسابقه برای ما اهمیت زیادی دارد ولی از یک طرف هم خیالمان راحت است چون در خانه حریف راحت‌تر بازی می‌کنیم.

* انگار با تیم صبا هستم

سرمربی استقلال صنعتی با بیان اینکه از شهر قم و دوران حضورش در تیم صبا خاطرات خوبی دارد، گفت: مردم قم همیشه به من لطف دارند. من از صبا جدا شده‌ام ولی انگار با این تیم هستم چون مدام با دوستانم در تماسم. من هیچ وقت صبا را فراموش نمی‌کنم ولی اینبار در قامت سرمربی استقلال صنعتی باید به مصاف صبا بروم و روی کار خودم تمرکز کرده‌ام.

* هر تیمی ببرد در لیگ می‌ماند

ویسی درباره اهمیت مسابقه تیمش با صبای قم تاکید کرد: هر تیمی در این بازی برنده شود، در لیگ برتر می‌ماند. البته یک امتیاز هم برای ما از این بازی زیاد است! یعنی کسب یک امتیاز هم برای ما امتیاز خوبی است ولی کسب سه امتیاز، خیالمان را راحت می‌کند.

* صحبت‌های اسکوچیچ اعتماد به نفسم را بیشتر می‌کند

سرمربی استقلال اهواز در ادامه درباره صحبت‌های اسکوچیچ سرمربی تیم ملوان انزلی که گفته بود "زندگی ویسی واقعا شبیه یک مربی است و دوست دارد پیشرفت کند.احساس خوبی نسبت به او دارم"، خاطرنشان کرد: بعد از بازی تیم ما با ملوان، اسکوچیچ به من گفت که شما تنها تیمی بودید که مجبور شدیم در دیدار با آن، پنج، شش بار شیوه بازی خودمان را عوض کنیم. صحبت‌های اسکوچیچ مایه افتخار است و اعتماد به نفسم را بیشتر می‌کند.

* می‌خواستم به تمرینات ملوان و سایپا بروم

ویسی همچنین خاطرنشان کرد: من با اسکوچیچ صحبت کردم و از او خواستم اگر می‌شود ارتباطی برقرار کند تا تمرین یکی از تیم‌های اروپایی را از نزدیک ببینم. من دوست داشتم تمرین ملوان را هم ببینم و از آن نُت برداری کنم. البته اگر یک درصد هم سر تمرین این تیم می‌رفتم خرده می‌گرفتند ولی من می‌دانم کار این مربی چطور است. حتی دوست داشتم به تمرینات سایپا که فیرات سرمربی آن است هم بروم.

* فیرات قول همکاری داد

وی افزود: من حتی با فیرات هم صحبت کردم که اگر می‌تواند کاری کند به تمرین یکی از تیم‌های اروپایی بروم. او هم قول داد در اولین فرصت این کار را انجام دهد.

* احتمال حضور در تمرینات دورتمند

سرمربی استقلال صنعتی خوزستان همچنین از احتمال حضورش در تمرینات دورتمند خبر داد و تاکید کرد: یورگن کلوپ مربی جوانی است که نحوه بازی تیمش را دوست دارم. او خیلی با بازیکنانش صمیمانه برخورد می‌کند. از طریق یکی از دوستانم با این باشگاه در ارتباط هستم و به احتمال زیاد بعد از تعطیلی لیگ برتر در فروردین ماه راهی آلمان خواهم شد.

* قلعه‌نویی تنها کسی بود که به من کمک کرد

ویسی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره احتمال حضور ایمان مبعلی در تیم فوتبال استقلال تهران، تاکید کرد: هنوز چیزی به صورت رسمی به باشگاه ابلاغ نشده ولی حالا که استقلال به ایمان نیاز دارد، ما هم دریغ نمی‎کنیم. وقتی در پیکان بودم و استعفا دادم، امیر قلعه نویی تنها کسی بود که به من کمک کرد. قلعه نویی یک روز ناهار مرا بیرون دعوت کرد و دلداری‌ام داد که از استعفا خودداری کنم و به کارم ادامه بدهم.

* محبت قلعه نویی را جبران می‌کنم

وی ادامه داد: حالا وقت آن است که هم محبت قلعه نویی را جبران و هم به فوتبال ایران کمک کنم. استقلال در لیگ قهرمانان آسیا حکم تیم ملی را دارد و باید به این تیم کمک کنیم تا موفق باشد. نه تنها استقلال که هر نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان هم بازیکن بخواهد، کمک می‌کنیم.