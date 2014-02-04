نمایندگان البرز در سه شیفت پیگیر بودجه 93 هستند

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بودجه یکساله کشور به طور مستقیم با امور روزمره مردم در ارتباط است، گفت: تایید و تصویب بودجه 93 مهمترین موضوعی است که این روزها در مجلس دنبال می شود و نمایندگان استان البرز هم در سه شیفت پیگیر مباحث مختلف آن هستند.

وی تصمیم گیری درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را جدیدترین موضوع در این بحث عنوان کرد و افزود: مصوبه مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی روز جاری در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 به رای گذاشته شد و با 119 رای موافق مقرر شد این بخش از ابتدای تابستان سال 94 به اجرا درآید.

اکبریان اصلاح نواقص اجرایی فاز نخست هدفمندی را ضروری دانست و گفت: موضوع هدفمندی یارانه ها سالها به عنوان یکی از چالشی ترین مسائل اقتصاد کشور مطرح بود که بالاخره در دولت گذشته به اجرا درآمد اما سیاستهای آن به درستی اعمال نشد و نیازمند اصلاح و بازنگری است.

نماینده مردم کرج در مجلس تاکید کرد: اعمال سیاستهای صحیح مدیریتی و اصلاح ضعف های موجود در اجرای مرحله دوم هدفمندی که از ابتدای تیرماه سال آینده به اجرا درخواهد آمد به دقت مدنظر است تا از ایجاد هرگونه تورم پیش بینی نشده جلوگیری شود.