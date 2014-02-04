وزارت نیرو مجاز به عقد قرارداد تا سقف 10 میلیارد دلار به روش بیع متقابل شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور در نوبت عصر نمایندگان مجلس در بررسی یک تبصره از لایحه بودجه به وزارت نیرو اجازه دادند تا به منظور افزایش سهم صادرات برق تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل منعقد نماید.

همچنین نمایندگان مقرر کردند وزارت نیرو مجاز است تا سقف 10 میلیارد دلار یا معادل ریالی آن به روش بیع متقابل قرارداد منعقد نماید.

این امر از سوی وزارت نیرو با رعایت قیمت بازار برق میسر است.