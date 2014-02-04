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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۴۸

حجت الاسلام شفیعی خبر داد:

برگزاری 100 برنامه قرآنی ویژه دهه فجر در استان مرکزی

برگزاری 100 برنامه قرآنی ویژه دهه فجر در استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن های کریم سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی از برگزاری 100 برنامه قرآنی به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه فجر در استان مرکزی خبر داد.

حجت الاسلام رضا شفیعی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 100 برنامه قرآنی گرامیداشت دهه فجر تحت 16 عنوان در استان مرکزی برگزار خواهند شد.

وی ادامه داد: این برنامه ها شامل 13 محفل شهری انس با قرآن کریم، 13 محفل روستایی انس با قرآن کریم، یک جشنواره قرانی خانواده، 12 دوره جشنواره قرانی کودک و نوجوان،  12 طرح احکام در خاواده ویژه 5 هزار خانوار، 24 دوره تربیت معلم قرآن، یک مجمع استانی اساتید و قرآنیان استان است.

مسئول دارالقران های سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی ادامه داد: همچنین در این ایام آزمون وروردی اولین دوره تربیت مدرس تجوید قرآن کریم استان نیز برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام شفیعی افزود: برگزاری 3 کارگاه مهارتهای زندگی قرآنی، افتتاح یک باب خانه قرآنی نور در رئستای حاجی آباد، گردهمایی کارشناسان و مدیران موسسات قرآنی مردمی در استان، تاسیس 10 باب خانه قرآنی روستایی، گردهمایی مدیران خانه های قرآن روستایی و دهیاران 150 خانه قرآن روستایی، برگزاری کلاسهای تلاوت قرآن کریم، برگزاری ششمین دوره مسابقات تفسیر قران نورالهدی از دیگر برنامه های قرانی گرامیداشت دهه فجر در استان مرکزی است.

کد مطلب 2229021

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