برگزاری 100 برنامه قرآنی ویژه دهه فجر در استان مرکزی

حجت الاسلام رضا شفیعی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 100 برنامه قرآنی گرامیداشت دهه فجر تحت 16 عنوان در استان مرکزی برگزار خواهند شد.
وی ادامه داد: این برنامه ها شامل 13 محفل شهری انس با قرآن کریم، 13 محفل روستایی انس با قرآن کریم، یک جشنواره قرانی خانواده، 12 دوره جشنواره قرانی کودک و نوجوان، 12 طرح احکام در خاواده ویژه 5 هزار خانوار، 24 دوره تربیت معلم قرآن، یک مجمع استانی اساتید و قرآنیان استان است.
مسئول دارالقران های سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی ادامه داد: همچنین در این ایام آزمون وروردی اولین دوره تربیت مدرس تجوید قرآن کریم استان نیز برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام شفیعی افزود: برگزاری 3 کارگاه مهارتهای زندگی قرآنی، افتتاح یک باب خانه قرآنی نور در رئستای حاجی آباد، گردهمایی کارشناسان و مدیران موسسات قرآنی مردمی در استان، تاسیس 10 باب خانه قرآنی روستایی، گردهمایی مدیران خانه های قرآن روستایی و دهیاران 150 خانه قرآن روستایی، برگزاری کلاسهای تلاوت قرآن کریم، برگزاری ششمین دوره مسابقات تفسیر قران نورالهدی از دیگر برنامه های قرانی گرامیداشت دهه فجر در استان مرکزی است.
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