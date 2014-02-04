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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۲۳

با مصوبه مجلس:

15 هزار تومان هزینه تعویض گواهینامه های رانندگی در سال 93

15 هزار تومان هزینه تعویض گواهینامه های رانندگی در سال 93

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نیروی انتظامی اجازه دادند نسبت به صدور و تعویض گواهینامه های عادی به هوشمند به ازای هر کارت 150 هزار ریال دریافت کند.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه پیشنهادی از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای الحاق به لایحه بودجه مطرح شد که با 119 رای موافق، 58 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در رای گیری به تصویب رسید.

بر این اساس نمایندگان مجلس به نیروی انتظامی اجازه دادند نسبت به صدور و تعویض گواهینامه های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت 150 هزار ریال دریافت نماید.

همچنین 1200 میلیارد ریال مابه التفاوت درآمد حاصل از آن به نیروی انتظامی اضافه می شود تا بابت صدور کارت هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.

دولت و کمیسیون تلفیق مخالف این پیشنهاد بودند و کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد گفت این پیشنهاد موجب گرانی و تورم می شود. این در حالی است که نمایندگان می خواهند حل مشکلات حاکمیتی از جیب مردم نباشد.

کد مطلب 2229215

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