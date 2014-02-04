15 هزار تومان هزینه تعویض گواهینامه های رانندگی در سال 93

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه پیشنهادی از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای الحاق به لایحه بودجه مطرح شد که با 119 رای موافق، 58 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در رای گیری به تصویب رسید.

بر این اساس نمایندگان مجلس به نیروی انتظامی اجازه دادند نسبت به صدور و تعویض گواهینامه های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت 150 هزار ریال دریافت نماید.

همچنین 1200 میلیارد ریال مابه التفاوت درآمد حاصل از آن به نیروی انتظامی اضافه می شود تا بابت صدور کارت هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.

دولت و کمیسیون تلفیق مخالف این پیشنهاد بودند و کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد گفت این پیشنهاد موجب گرانی و تورم می شود. این در حالی است که نمایندگان می خواهند حل مشکلات حاکمیتی از جیب مردم نباشد.