برف و باران در سیستان و بلوچستان ادامه دارد/ برودت هوا 10 پرواز را لغو کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان سیستانی و همچنین ساکنان شهر های میرجاوه، زاهدان و خاش در مناطق مرکزی استان به دلیل کاهش دمای هوا به منفی 8 درجه سانتی گراد و یخ زدگی معابر روز های سردی را در هفته جاری پشت سر گذاشتند.

بارش برف در مناطق شمالی و مرکزی استان و یخ زدگی معابر موجب اخلال در زندگی روزمره مردم ،تعطیلی مدارس و اخلال در زندگی روزمره مردم شد.

برودت هوا 10 پرواز را باطل کرد

مدیر کل فرودگاه های سیستان و بلوچستان نیز با بیان اینکه برودت هوا و یخ زدگی سطوح پروازی روز سه شنبه موجب لغو بسیاری از پرواز های ورودی و خروجی در فرودگاه های استان شد اظهار داشت: شرایط نامساعد جوی در فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران و همچنین فرودگاه بین المللی زاهدان در روز سه شنبه موجب باطل شدن تعداد 10 پرواز شد.

حسن اعرابی مقدم در گفتگو با مهر اظهار داشت: يخ زدگي معابر و سطوح پروازي و همچنين شرایط نامساعد جوي، موجب لغو پرواز شماره 382 و 383 هواپيمايي جمهوري اسلامي در مسير تهران-زاهدان -چابهار و باالعكس شد.

وی گفت: پرواز شماره 567 و 754 و همچنین پرواز 566 و 755 هواپيمايي آسمان نیز روز سه شنبه در مسيرهای تهران –زاهدان، زاهدان- مشهد، مشهد -زاهدان و زاهدان- تهران نیز از جمله پرواز های باطل شده در روز سه شنبه بود.

وی ادامه داد: پرواز شماره 831 و 830 در مسير گرگان -زاهدان وهمچنین زاهدان-گرگان نيز روز سه شنبه از طرف شركت مربوطه به همین علت باطل اعلام شد.

مديركل فرودگاه هاي استان همچنین از لغو پرواز شماره 1073 و 1072 هواپيمايي ماهان در مسير تهران -سيرجان -ايرانشهر و بالعكس خبر داد و گفت: برودت هوا برنامه پرواز های استان را مختل و موجب سرگردانی تعداد زیادی از مسافران در طی 24 ساعت گذشته شد.

گروه های امداد و نجات به کمک مردم شتافتند

درهمین حال مدیر عامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان از استقرار و اعزام تیم های امداد و نجات علاوه بر پایگاه های ثابت در محور های مواصلاتی و به صورت سیارخبر داد.

رسول راشکی در گفتگو با مهر اظهار داشت: امدادگران این جمعیت طی دو روز گذشته به کمک رانندگان و وسایط نقلیه در محور های زاهدان-بم ، زاهدان-زابل و همچنین زاهدان-خاش شتافتند و نسبت به توزیع اقلامی همچون مواد غذایی، آب معدنی و وسایل گرم کننده مانند پتو اقدام کردند.

وی افزود: جمعیت هلال احمر در محور زاهدان-بم و زاهدان-خاش دارای 4 پایگاه امداد جاده ای ثابت و تعداد 5 پایگاه در محور های شمالی استان از جمله شهر سوخته، میل نادر، هیرمند، زهک و سفیدآبه است که علاوه بر این پایگاه ها نسبت به استقرار تیم های سیار به منظور امداد رسانی در این محور ها اقدام شده است.

وی افزود: یخ زدگی و لغزندگی در محور های استان در شب گذشته حادثه ساز شد و علاوه بر گرفتار شدن تعدادی از خودرو ها در سرما موجب واژگونی و انحراف وسایط نقلیه به حاشیه جاده ها شد که با حضور نیروهای امداد و نجات اقدامات لازم به منظور هدایت مسافران و کمک به حادثه دیدگان انجام پذیرفت.

مدارس و مساجد مسافران را پناه می دهند

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان نیز با بیان اینکه برودت هوا موجب اخلال در زندگی روز مره بسیاری از شهروندان مناطق شمالی و مرکزی استان شده است افزود: به دلیل پیشگیری از آسیب های احتمالی و حفظ سلامتی دانش آموزان مدارس شهر های زاهدان، زابل، خاش، میرجاوه و همچنین مدارس عشایری و روستایی در مناطق سردسیر از جمله نوک اباد خاش در روز سه شنبه تعطیل اعلام شد.

رضا اربابی با بیان اینکه تاکنون گزارشی مبنی بر وارد آمدن خسارات ناشی از سرما به این مدیریت واصل نشده است افزود: به منظور کمک و امداد رسانی به مسافران و رانندگان وسایط نقلیه ای که در محور های شمالی و جنوبی استان تردد می کنند نسبت به استقرار گروه های راهداری و امداد و نجات اقدام شده است.

وی با بیان اینکه در همین راستا نسبت به تجهیز تعدادی از مساجد برای اسکان مسافران در مبادی ورودی شهر ها اقدام شده است افزود: شب گذشته نیز بسیاری از مسافران گرفتار در سرما در محور های مواصلاتی منتهی به استان به اماکن امن منتقل و هدایت شدند.

محور ارتباطی دلگان-ذهکلوت مسدود شد

بارش باران همچنین در جنوب سیستان و بلوچستان موجب آبگرفتگی بسیاری از معابر و طغیان رودخانه های محلی و انسداد محور ارتباطی دلگان- ذهکلوت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر راه های ارتباطی اصلی در محور های شمالی و جنوبی استانی باز و تردد به دلیل یخ زدگی و لغزندگی جاده ها با کندی صورت می گیرد.

بارش باران و برف ادامه دارد

کارشناس سازمان پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان نیز از تداوم بارش برف و باران تا پایان هفته جاری در استان خبر داد.

رضا آزاد منش در گفتگو با مهر میزان بارش برف در شهرستان زاهدان را طی 24 ساعت گذشته به ارتفاع 3.6 دهم سانتی متر اعلام کرد و گفت: در همین مدت شهرستان های زابل و زهک نیز در شمال استان شاهد بارش برف به ارتفاع یک سانتی متر بودند.

وی ادامه داد: در این مدت شهرهای میرجاوه نیز شاهد بارش نیم سانتیمتر برف و هشت میلیمتر باران، نصرت آباد یک سانتی متر برف، خاش و ایرانشهر 2 میلیمتر باران و بندر چابهر نیز یک دهم میلیمتر باران بودند.

وی برای مناطق مرکزی و نقاط سردسیر استان بارش برف و برای مناطق جنوبی استان بارش باران را پیش بینی کرد و افزود: در همین راستا احتمال آبگرفتگی معابر و همچنین جاری شدن روان آب ها و طغیان رود خانه های محلی در مناطق جنوبی استان دور از ذهن نیست.

آزاد منش کاهش محسوس دما و یخبندان شبانه در نیمه شمالی را از جمله پدیده غالب تا پایان هفته جاری در استان عنوان کرد و افزود: در طی 24 ساعت گذشته شهر زاهدان با منفی هشت درجه سانتی گراد سردترین و بندر کنارک با درجه سانتی گراد 26 گرم‌ترین شهر های استان گزارش شده است.