جشن انقلاب با حضور کودکان خورموجی برگزار شد/ خانواده شهدای شهر بادوله تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشن باشکوه که عصر سه شنبه با حضور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداردشتی، بخشدار مرکزی و رئیس اداره بهزیستی شهرستان برگزار شد، بیش از 150 کودک از مهدهای این شهرستان باشور و نشاط خاصی برنامه های مختلفی با همکاری مربیان خود اجرا کردند.

شعر، سرود، دکلمه و برگزاری مسابقه از مهم ترین برنامه های این جشن بود ومربیان آنها از روزهای انقلاب و چگونگی تبعید حضرت امام (ره) برای کودکان بازگو کردند.

در پایان این مراسم کودکان به رسم یادبود هدایایی از دستان معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دشتی دریافت کردند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دشتی در حاشیه برگزاری این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون هشت مهد کودک شهری و 15 مهد کودک سیار در شهرستان دشتی وجود دارد و یک آدینه مهد در روزهای جمعه در مصلی نماز جمعه هر هفته دایر است که والدینی که فرزندان خود را با خود می آورند در آنجا نگهداری می شوند.

عباس بحرانی افزود: در دهه مبارک فجر امسال برنامه های متنوع و شادی برای مهدهای این شهرستان اجرا شده که این جشن نمونه ای از آنها است.

وی خاطر نشان کرد: دیروز نیز با حضور مسئولین شهرستان و به مناسبت دهه مبارک فجر ساختمان مجتمع بهزیستی شهید فیاضی بخش شنبه و طسوج افتتاح شد.

خانواده شهدای شهر بادوله تجلیل شدند

مسئولین بخش کاکی شامگاه سه شنبه به منظور تجلیل و تکریم از خانواده‌های معظم شاهد ،با سه خانواده شهید والامقام رحیم کمالی،عبدالله بردستانی و شاکرپور در شهر بادوله دیدار کردند.

امام جمعه کاکی در این دیدارها اظهار داشت: امروز وظیفه همه ماست که از خانواده های معظم شهدا تجلیل کنیم وبا احترام به آنها مشکلاتشان را رسیدگی کنیم.

حجت الاسلام محمدی افزود: ما باید با عمل کردن به تعهدات و وظایف خود و خدمت به مردم ادامه دهنده ی راه شهدا و پیرو آرمان های امام راحل (ره) و منویات مقام معظم رهبری و ولی امر مسلمین باشیم.

انقلاب اسلامی برگرفته از محرم و صفر است

امام جمعه کاکی همچنین در دیدار با مسئولین بخش کاکی ضمن تبریک ایام الله دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی به سه عامل و شاخصه مهم پیروزی انقلاب اسلامی اشاره نمود واظهار داشت: ایمان و اعتقاد مردم به خدا و دین ، رهبری نهضت و وحدت کلمه سه عامل و شاخصه مهم پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است.

وی افزود: انقلاب اسلامی بر گرفته از محرم وعاشورا است ومردم با تبعیت از ولایت عاشورایی حرکت نموده ومسیر را ادامه دادند و باعزت وعظمت از خون شهدا ورهبری دفاع می‌کنند.

محمدی افزود: وظیفه شما مسئولین، پیگیری مشکلات مردم و پاسخگویی صادقانه در برابر آنان است و ضروری است در کنار مردم باشید و در راستای حل مشکلات آنها تلاش کنید.

اسدالله حاجیانی سرپرست بخشداری ضمن تشکر از حمایت های امام جمعه گفت: امروز بعد از ۳۵ سال مشاهده می کنیم که در سایه تحریم‌ها، جنگ تحمیلی و …ایران از جایگاه والایی دردنیا برخوردار است و ایران در تمام عرصه‌ها رشد کرده است و همه این دستاوردها به برکت نظام و انقلاب اسلامی است.

جشنواره مسابقات فرهنگی و ورزشی در کاکی آغاز شد

رئیس اداره ورزش و جوانان بخش کاکی در این آئین گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر جشنواره مسابقات فرهنگی، ورزشی با شرکت 17 تیم از مناطق جنوبی استان بوشهر عصر سه شنبه در سالن ورزشی شهدای کاکی آغاز شد.

محمد قادری اظهار داشت: این مسابقات با شرکت 17 تیم از مناطق جنوبی استان بوشهر شامل شهرهای کاکی و بخش مرکزی دشتی، بخش مرکزی تنگستان، چغادک و بوشهر در سالن ورزشی شهدای کاکی برگزار خواهد شد.

وی افزود: دراین دوره ازمسابقات 240 ورزشکار در رشته های والیبال، فوتسال جوانان وبزرگسالان به مدت 10 روز تا 25 بهمن با یکدیگر به رقابت می پردازند.

برگزاری جام فجر بهترین فرصت برای شکوفایی استعدادهای ورزشی جوانان است

امام جمعه کاکی نیز گفت: دین مبین اسلام بیشترین اهمیت به تندرستی و سلامت مردم قائل شده است و جوانان ورزشکار باید درکنار ورزش به تهذیب و تحصیل نیز اهمیت و توجه لازم داشته باشند.

حجت الاسلام محمدی اضافه کرد: جوانان و نوجوانان و ورزشکاران باید برای موفقیت و سربلندی و توسعه وپیشرفت کشور نقش مفیدی داشته باشند و دررعایت اخلاق ورفتار و کردار خود نمونه والگوی موفق وسالم برای سایر جوانان جامعه باشند.

وی برگزاری جام فجر را بهترین فرصت برای شکوفایی استعدادهای ورزشی جوانان در مناطق مختلف استان عنوان کرد.