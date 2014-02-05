حسین تقی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در 24 ساعت گذشته مصرف گاز مردم خراسان شمالی حدود دو میلیون متر مکعب نسب به روزهای قبل از آن افزایش یافت.

وی با اشاره به کاهش دما و برودت هوای چند روز اخیر اظهار داشت: رسیدن حجم مصرف گاز از سه میلیون به پنچ میلیون متر مکعب در نوع خود، یک رکورد مصرف در این استان محسوب می شود.

تقی نژاد اضافه کرد: به دلیل همین افزایش مصرف، صنایعی همچون پتروشیمی، سیمان، آلومینا و کارخانه قند موظف به استفاده از سوخت دوم شدند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی گفت: امروز چهارشنبه 16 بهمن ماه به کارخانه های لوله گستر و ریخته گری اسفراین نیز درباره کاستن از میزان مصرف گاز هشدار داده شد.

تقی‌نژاد مردم استان را به کاهش مصارف غیرضرور، خاموش کردن حداقل یک بخاری، پوشیدن لباس گرم و حفظ دمای مناسب در منازل توصیه کرد و گفت: با توجه به افت بیشتر فشار گاز در شهرهای اسفراین، گرمه و جاجرم، لازم است مردم این شهرها درباره مصرف بهینه گاز، بیشتر توجه کنند تا با قطعی گاز مواجه نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر در حال حاضر در استان خراسان شمالی ۳۲۳ روستا و ۱۷ شهر دارای گاز طبیعی هستند.