به گزارش خبرگزاری مهر، کادر پزشکی پرسپولیس در نظر دارد مهرداد کفشگری و امید عالیشاه دو بازیکن مصدوم این تیم را در اسفند ماه آماده بازگشت به میادین کند، اما اگر رقابتهای لیگ برتر پس از هفته بیست و هفتم به مدت یک ماه به تعطیلی بینجامد، به صورت خودکار این دو بازیکن از فروردین سال 1393 و برای سه بازی پایانی لیگ به میادین باز خواهند گشت. البته آنها در اسفند ماه، آماده میشوند و در تمرینات حضور خواهند داشت.
همچنین کادر فنی پرسپولیس با بررسی شرایط امید عالیشاه و مصدومیت اخیر او در نظر دارند، پس از بهبودی این بازیکن تمرینات ویژهای را برای جلوگیری از بروز این مشکل ترتیب خواهند داد.
مربی بدنساز پرسپولیس در این ارتباط گفت: امید عالیشاه با توجه به اینکه یک بازیکن سرعتی است و حرکات انفجاری خوبی دارد، از عضلات تودهای بهره میبرد. با توجه به اینکه در دوره نقاهت کار با وزنه هم انجام میشود. این مسئله میتواند به کوتاه شدن عضلات منجر شود. این مشکل با تمرینات کفشی شدید که با تمرینات کفشی معمولی متفاوت هستند، مرتفع میشوند. عالیشاه نیز با گذراندن چنین تمریناتی، مشکلش برطرف شده و به این ترتیب احتمال بروز آسیبدیدگی مجدد کاسته خواهد شد.
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