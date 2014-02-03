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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۰:۲۳

سه هزار ورزشکار در المپیک زمستانی سوچی شرکت می‎کنند

سه هزار ورزشکار در المپیک زمستانی سوچی شرکت می‎کنند

برگزارکنندگان رقابتهای المپیک زمستانی 2014 از حضور تقریبی سه هزار ورزشکار در این دوره از مسابقات خبر داده‎اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای المپیک زمستانی 2014 از تاریخ 6 تا 23 فوریه (17 بهمن تا 4 اسفند) به میزبانی سوچی روسیه برگزار خواهد شد.

برگزارکنندگان این رقابتها اعلام کرده اند که سه هزار ورزشکار از 88 کشور جهان در این مسابقات حضور خواهند داشت.

در دوره قبلی این رقابتها که در سال 2010 در ونکوور کانادا برگزار شد، 82 کشور حضور داشتند.

ایران با پنج ورزشکار به نام های محمد کیادربندسری، حسین ساوه شمشکی، ستار صید، فروغ عباسی و فرزانه رضا سلطانی در این بازی‎ها شرکت خواهد داشت. ساوه شمشکی پرچمدار ایران در این رویداد خواهد بود.

کد مطلب 2228340

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