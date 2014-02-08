تداوم پیروزی انقلاب به وحدت، همدلی و همراهی مردم وابسته است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نظام آبادی ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی این دانشگاه ضمن گرامی‌داشت ایام‌ الله دهه فجر و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی افزود:در درون انقلاب انسان هایی از جنس خود انقلاب متولد شدند وبا تحمل سختی ها وجان فشانی ها توانستند این انقلاب را در کشور برپاکنند.

وی انقلاب اسلامی یک انقلاب زنده وبرخواسته از مردم است اظهارداشت: ایمان، ولایت مداری و بصیرت جوانان باعث شد تا روند پیروزی انقلاب اسلامی با سرعت بیشتری همراه گردد.

نظام آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییرات صورت گرفته در دانشگاه تصریح کرد: بنا بر آموزه های دینی، فرهنگ و سنت تشکر از کسانی که در مسند های مختلفی زحمت کشیده اند، بسیار پسندیده است بنابراین ضروری است از شخصی که دارای مسؤولیت بوده، تشکر و قدردانی نمود تا هم به وظیفه دینی عمل نماییم و هم موجبات دلگرمی کسانی که قبول مسؤولیت می کنند فراهم کنیم.

روابط عمومي آئينه تمام نماي يك سازمان است

سرپرست واحد اراک روابط عمومي را آئينه تمام نماي يك سازمان دانست و اظهار داشت: روابط عمومي، شمايل اجتماعي و نظام ارتباطي و دائمي هر سازمان است كه راهبردهای سازمان را براي مخاطبان و نگرش‌ها و انتظارات مخاطبان را براي سازمان «ترجمه» مي‌كند.

دبیر هیأت امنای استان مرکزی با اشاره به ضرورت تغییر در هر مجموعه‌ای به منظور استفاده از تفکرات و خلاقیت‌های جدید تؤام با نگاه به گذشته و استفاده از تجربیات دیگران، خاطرنشان کرد: این تغییرات باید با منطق و استدلال همراه باشد تا مجموعه با کیفیتی بالاتر از قبل به حرکت خود ادامه دهد وتحقق این امر مستلزم همکاری و همدلی مسؤولان و همکاران دانشگاه با مدیریت جدید است.

هر شخصی موظف است کاری را که به او محول شده به نحو احسن انجام دهد

در ادامه این نشست، دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات اراک ضمن تبریک ایام خجسته دهه فجر و پاسداشت یاد و خاطره شهدای گران‌مایه انقلاب اسلامی، به بیان نکاتی از اخلاق و سیره عملی پیامبر اکرم(ص) پرداخت و گفت: پیامبر اکرم(ص) تأکید می‌کردند که هر شخصی موظف است کاری را که به او محول شده است به نحو احسن انجام دهد.

حجت الاسلام علی اکبر هراتی رئیس با ذکر حدیثی قناعت، دوری از اسراف و تبذیر، رأفت و مهربانی و عدالت را از خصیصه های اخلاقی پیامبر اعظم(ص) ذکر کرد و اظهار امیدواری کرد که توفیق بهره‌گیری از سیره عملی پیامبر گرامی اسلام (ص) را داشته باشیم.

وی اظهار داشت: اگر هدف ما خدمت به خلق باشد و رسالت خود را به نحو احسن انجام دهیم، خدمات ما هم در پیشگاه خدا و هم خلق خدا مقبول خواهد بود که امید است با توفیق الهی خدماتی در خور مسؤولیت و سمت خویش عرضه کنیم و با عنایت باری تعالی در جرگه رهروان شهدا قرار گیریم.



در ادامه این جلسه ابوالفضل اکبری به عنوان مدیرروابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک معرفی گردید و از زحمات حمید بورقانی فراهانی تقدیر شد.