جمع کردن مردم حول محور دین هنر بزرگ امام(ره) بود

به گزارش خبرنگارمهر،محمدعلی مهدی نژاد صبح شنبه در یادواره شهدای پایگاه امام حسن عسکری(ع) روستای فتح آباد شهر ارسک یاد و خاطر شهدای روستای فتح آباد را گرامی داشت.

مهدی نژاد بحران اقتصادی، ظلم و فشار بیش از حد روحی روانی را از جمله عواملی دانست که سبب به وقوع پیوستن انقلاب می شود.

وی بیان کرد:در ایران نیز به دلیل تبعیض بیش از حد در مباحث اقتصادی و به وجود آمدن بحران اقتصادی و نارضایتی شدید مردم ازمسائل اقتصادی یکی از عوامل به وجود آمدن انقلاب بود چرا که مردم از بیش از 90 درصد اقتصادکشور خود محروم بودند درنتیجه به ستوه آمدند.

فرماندار بشرویه ظلم بیش از حد و به وجود آمدن فشار روحی و روانی را عامل دیگر به وقوع پیوستن انقلاب در ایران دانست.

مهدی نژاد اظهار داشت: در زمان قبل از انقلاب درآمد مملکت از آن شاه و اطرافیانش بود واکثر مردم محروم بودند و ظلم و ستم نیز به حد اعلا رسیده بود که به تنهایی زمینه ساز انقلاب بود.

وی علل دیگر را عدم آزادی و وابسته بودن به غرب عنوان کرد و گفت:در آن زمان حتی شاه این مملکت نیز خود استقلال و قدرت تصمیم گیری نداشت و بایستی از سفیران امریکا و انگلیس کسب اجازه می نمود .

فرماندار بشرویه ضمن بیان اینکه در آن زمان مردم به بحث دین و اعتقادات خود بسیار حساس بودند افزود:متاسفانه شاه مامور دین ستیزی از سوی خارجیان شده بود.

مهدی نژاد تاکید کرد: امام هنر بزرگی انجام داد که توانست همه را دعوت به دین کند به طوری که افرادی که اصلا به دین پایبند نبودند امام توانست دور محور اسلام جمع کند.

یادو خاطر شهدا را بایستی تا ابد بوسیله برگزاری یادواره ها زنده نگه داریم

بخشدار شهر ارسک گفت:یاد و خاطر شهدا را بایستی زنده نگاه داریم که در این صورت مردم نیز بر فداکاری و ایثار بیش از پیش تشویق می شوند.

رضا وکیل زاده نیز در این یادوراه دهه فجر را ثمره خون هزاران شهید و روحانی و عالم مبارز دانست که قبل از مشروطیت در مقابل رژیم جبار شاهنشاهی در کشورایستادگی کردند.

وی با اشاره به اینکه نهالی که در آن زمان کاشته شد درخت تنومندی است که 35 سال از کاشت آن می گذرد تاکید کرد:امید است بتوانیم از این یادگار معمارانقلاب به خوبی نگهداری کنیم و آن را به صاحب اصلی، حضرت بقیه الله تقدیم نماییم.

بخشدار ارسک یاد و خاطر شهید غلامرضا حاجی شهید محمدکرم پور هوشمند و شهید غلامرضا چوپان زاده سه شهید روستای فتح آباد را گرامی داشت.

وی از مردم خواست تا ابد یادشهدا را زنده نگاه دارند و راه آنان و خانواده های صبورشان را ادامه دهند.