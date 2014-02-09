حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه بصیرت آنها را نشان می دهد

علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مردم در تمام مقتضیات زمانی پشتوانه محکمی برای نظام بودند و این حضور مردم بود که باعث شد نظام جمهوری اسلامی در همه عرصه ها موفق شود.
وی، اظهار داشت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه تجدید میثاق با ولایت رهبری و امام شهداء است.
فرماندار شهرستان زنجان گفت: استان زنجان همیشه در35 سال گذشته درهمه عرصه ها حضور فعال داشته و مسئولیت پذیر هستند و دراین راستا در روز 22 بهمن ماه هم پیرو جوان حضور پر شور خواهند داشت.
کاظمی تاکیدکرد: مردم در این روز با شعار "استقلال، آزادی جمهوری اسلامی " اقتدار خود را به دشمن نشان خواهند داد.
وی در ادامه بر حضور حداکثری مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه اشاره کرد و گفت: حضور مردم در این روز پاسخ دندان شکن به استکبار است.
فرماندار شهرستان زنجان به برگزاری نماز جماعت در میدان انقلاب اشاره کرد و گفت: بعد از پایان راهپیمایی نماز جماعت در زنجان برگزار میشود.
کاظمی گفت: همچنین در چهار روستای بزرگ شهرستان زنجان و 8 شهر نیز راهپیمایی در روز 22 بهمن و همزمان با سراسر کشور برگزار میشود.
وی تصریح کرد: امسال نیز تمهیدات ترافیکی برای برپایی راهپیمایی 22 بهمن صورت گرفته و شورای تامین شهرستان زنجان مسیر برگزاری راهپیمایی را از چهار راه امیرکبیر تا امامزاده سید ابراهیم تعیین کرده است.
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