  1. استانها
  2. زنجان
۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۹

کاظمی:

حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه بصیرت آنها را نشان می دهد

حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه بصیرت آنها را نشان می دهد

زنجان -خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان زنجان گفت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه بصیرت آنها را نشان می دهد، این بصیرت مردم بود که انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند.

علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مردم در تمام مقتضیات زمانی پشتوانه محکمی برای نظام بودند و این حضور مردم بود که باعث شد نظام جمهوری اسلامی در همه عرصه ها موفق شود.

وی، اظهار داشت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه تجدید میثاق با ولایت رهبری و امام شهداء است.

فرماندار شهرستان زنجان گفت: استان زنجان همیشه در35 سال گذشته درهمه عرصه ها حضور فعال داشته و مسئولیت پذیر هستند و دراین راستا در روز 22 بهمن ماه هم پیرو جوان حضور پر شور خواهند داشت.

کاظمی تاکیدکرد: مردم در این روز با شعار "استقلال، آزادی جمهوری اسلامی " اقتدار خود را به دشمن نشان خواهند داد.

وی در ادامه بر حضور حداکثری مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه اشاره کرد و گفت: حضور مردم در این روز پاسخ دندان شکن به استکبار است.

فرماندار شهرستان زنجان به برگزاری نماز جماعت در میدان انقلاب اشاره کرد و گفت:  بعد از پایان راهپیمایی نماز جماعت در زنجان برگزار می‌شود.

کاظمی گفت: همچنین در چهار روستای بزرگ شهرستان زنجان و 8 شهر نیز راهپیمایی در روز 22 بهمن و همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: امسال نیز تمهیدات ترافیکی برای برپایی راهپیمایی 22 بهمن صورت گرفته و شورای تامین شهرستان زنجان مسیر برگزاری راهپیمایی را از چهار راه امیرکبیر تا امامزاده سید ابراهیم تعیین کرده است.

 

کد مطلب 2232572

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها