کاظمی: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه بصیرت آنها را نشان می دهد

زنجان -خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان زنجان گفت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه بصیرت آنها را نشان می دهد، این بصیرت مردم بود که انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند.