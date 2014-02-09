شادابی را از پرسپولیس گرفتند/ صاحبان پرسپولیس بیایند و پاسخگو باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی عصر یکشنبه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و پرسپولیس تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص نوع بازی تیم پرسپولیس تاکید کرد: شادابی را از ما گرفتند و خودشان هم باید پاسخگو باشند. تیمی که طی چند روز گذشته دوجلسه تمرین کرده باشد بهتر از این هم نمی تواند بازی کند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه فکر و ذهن بازیکنان درگیر بود یادآور شد: زمانیکه بازیکنان آرامش نداشته باشد و نتوانند به خوبی تمرین کند نمی توان از آنها انتظار داشت.

دایی در خصوص وضعیت داوری این بازی نیز گفت: هیچ چیز نگویم بهتر است همه وضعیت داوری را دیدند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص آینده تیم پرسپولیس، گفت: من سرمربی تیم هستم، نه مدیر عامل و یا عضو هیئت مدیره که بخواهم در خصوص آینده این تیم تصمیم بگیرم.

سرمربی تیم پرسپولیس تصریح کرد: زمانیکه همه داد از لیگ حرفه ای می زنند همه چیز باید حرفه ای باشد، اگر در یک تیم محلی بازی می کردیم می توانستم در خصوص آینده نظر دهم.

دایی ادامه داد: صاحبان این تیم خودشان بیاییند و در خصوص آینده پرسپولیس تصمیم بگیرند.

وی در خصوص بازی نیز تاکید کرد: نیمه اول بازی متناسب بود اما اگردر نیمه دوم از فرصت ها به خوبی استفاده کرده بودیم می توانستیم نتیجه دیگری را رقم بزنیم.

دو تیم فجرشهید سپاسی شیراز و پرسپولیس تهران با نتیجه مساوی یک بر یک به کار خود پایان دادند.