به گزارش خبرنگار مهر، تصاویر تلویزیونی که از دقایق پایانی دیدار تیم‌های فجرسپاسی و پرسپولیس به تصویر کشیده شد نشان از تخلف دیگری از پیام صادقیان داشت. بازیکن تیم پرسپولیس که در اواسط نیمه دوم به میدان آمده بود در همان مدت زمان اندک بازی طاقت نیاورد و بار دیگر در جدال با بازیکن حریف ضربه‌ای با آرنج به پشت گردن حریف زد که باید کارت قرمز دریافت می‌کرد و البته محرومیتی تازه از سوی کمیته انضباطی در انتظارش باشد.

هوشنگ نصیرزاده کارشناس داوری و حقوقی فوتبال نیز در این باره تاکید کرد که صادقیان باید علاوه بر کارت قرمز مورد تنبیه انضباطی قرار گیرد چرا که نه تنها تغییری در رفتار خود ایجاد نکرده که رویه ضربه زدن به بازیکنان حریف را عوض کرده تا از دید داوران در امان بماند.

به نظر می‌رسد این بازیکن مسیر خود را تعیین کرده و راه خودش را می‌رود. او در هر بازی که بازیکنان حریف روی او بازی محکمی ارایه کنند با ضربات مشت و آرنج به جان آنها می‌افتد تا بتواند خود را از مخمصه نجات دهد. این راهی است که صادقیان برای ادامه فوتبال خود برگزیده و سرنوشت آن هم مشخص است.

بعد از آن محرومیتی که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای او در نظر گرفته بود مدیر وقت باشگاه پرسپولیس و کادر فنی این تیم هیاهوی بسیاری به پا کردند و در مقام دفاع از این بازیکن بر آمدند اما نتیجه این حمایت‌ها کاملا نمایان است. صادقیان راه خود را می‌رود و گوشش به حرف کسی بدهکار نیست. به نظر می‌رسد برخلاف گفته‌های قبلی مسئولان باشگاه پرسپولیس کسی هم مراقب رفتارهای داخل و خارج از زمین این بازیکن نیست.

اینکه برخی‌ها در چنین شرایطی نسبت به عدم دعوت از چنین بازیکنی به تیم ملی فوتبال به کی‌روش و همکارانش خرده می گیرند دیگر دور از انصاف است چرا که تیم ملی جایگاهی مقدس دارد و رسیدن به آن نباید برای هر بازیکنی به راحتی میسر باشد.

اما موضوع دیگر به واکنش کمیته انضباطی باز می‌گردد و باید دید این بار آنها چه تصمیمی برای این بازیکن اتخاذ خواهند کرد. در فوتبالی که کریستیانو رونالدو مرد سال جهان به خاطر چنین رفتاری به سه جلسه محرومیت محکوم می‌شود آیا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنان می خواهد چشم خود را بر این اتفاقات ببندد تا بازیکنی که می‌تواند یکی از بهترین‌های تیم ملی باشد به این راحتی همه او را طرد کنند؟