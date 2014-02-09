3 مدرسه روستایی در ازنا به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذلقی در مراسم افتتاح دبستان شهید مهری روستای آقای از توابع بخش جاپلق شهرستان ازنا که بعد از ظهر امروز یکشنبه با حضور معاون برنامه ریزی استاندار لرستان برگزار شد اظهار داشت: نوسازی مدارس نقش مهمی در ارتقا سطح تعلیم و تربیت دانش آموزان دارد.

وی با بیان اینکه سه مدرسه روستایی در دهه فجر انقلاب اسلامی به بهره برداری رسیده است افزود: دبستان شهید مهری روستای آقایی به نمایندگی از این سه طرح و با حضور مسئولین افتتاح می شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ازنا افزود: علاوه بر دبستان شهید مهری در روستای آقایی دو مدرسه دیگر در روستاهای دولت آباد و قاضی آباد نیز به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه زمین این دبستان توسط یکی از افراد خیر به آموزش و پرورش اهدا شده است اظهار داشت: در مجموع برای ساخت و تجهیز این مدارس هفت میلیار ریال اعتبار صرف شده است.