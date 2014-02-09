به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که انگین فیرات به خاطر جراحی انجام شده روی پایش نتوانست در نشست خبری شرکت کند، شنل آکای مربی این تیم به سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی آمد و در مورد بازی توضیحاتی ارائه کرد.

آکای در ابتدای صحبت هایش گفت: به تیم رقیب تبریک می گویم چرا که بازی خوبی را انجام دادند و به حقشان رسیدند.

وی در ادامه نشست خبری اش به انتقاد از عملکرد داور پرداخت و خاطرنشان کرد: در این بازی غلام نژاد دوبار پشت سرهم خطا کرد اما به او کارت زرد نشان ندادند. بعد از اینکه تیموریان حتی 50 خطا کرد فقط یک کارت زرد گرفت و کارت زرد دوم را به او هم نشان ندادند.

مربی تیم فوتبال سایپا ادامه داد: همچنین پژمان نوری موقعیت کاوه رضایی را بهم زد و یک موقعیت گل را از ما گرفت. این صحنه پنالتی بود و باید کارت قرمز می گرفت.