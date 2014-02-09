به گزارش خبرنگار مهر، پس از برتری دو بر صفر استقلال مقابل سایپا در هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه آزادی، برخی از بازیکنان تیم میزبان در خصوص این بازی و نتیجه آن به اظهار نظر پرداختند که در زیر از نظر می گذرانید:

هاشم بیگ‌زاده در خصوص این پیروزی گفت: بعد مدت‌ها فوتبال خوبی را به معرض نمایش گذاشتیم و به هواداران در این خصوص تبریک می‌گویم. ما با بردن سایپا چیزی بدست نیاوردیم چون رقبای ما نیز حریفان خود را برده اند و از حالا باید تمرکز خود را بر روی 4 بازی آینده خود قرار دهیم.

وی همچنین در مورد پاس گلی که به آرش برهانی داد تاکید کرد: به آرش پس از بازی گفتم خوشحالم با پاس گلی که دادم، توانستم در خارج شدن تو از فشاری که در آن قرار داشتی، نقش داشته باشم و خوشحالم از اینکه برهانی صدمین گل خود در لیگ را زد.

محمدمهدی نظری هم در مورد این پیروزی اظهار کرد: مهم نیست که مهاجمان برای استقلال گل‌زنی کنند یا مدافعان بلکه مهم موفقیت استقلال است و خوشحالم از اینکه در کورس قهرمانی باقی ماندیم.

عمران‌زاده نیز در مورد این پیروزی خاطرنشان کرد: بازی سختی را مقابل سایپا داشتیم و مهاجمان این تیم نیز خط دفاعی ما را خیلی اذیت کردند. مهم این است که با کسب این 3 امتیاز ارزشمند توانستیم در کورس قهرمانی باقی بمانیم. به نظر من برهانی توانایی دارد تا حتی به جای 100 گل و 200 گل بازی استقلال بزند.

محمد قاضی هم گفت: خوشبختانه بازی خوبی را مقابل استقلال انجام دادیم و تمام خواسته‌های تاکتیکی کادر فنی را به خوبی در جریان بازی عملی کردیم. حق ما در این دیدار برد بود و حتی می‌توانستیم گل‌های بیشتری به این تیم بزنیم. در مجموع باید بگویم همه بازیکنان استقلال در این بازی با تمام توان و با جان و دل بازی کردند.

تیم فوتبال استقلال تهران در آخرین دیدار از رقابتهای هفته بیست و ششم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی برابر سایپا به پیروزی 2 بر صفر دست یافت تا همچنان به صدرنشینی خود در این مسابقات ادامه دهد.