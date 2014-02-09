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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۵۴

هفته بیست و ششم لیگ برتر؛

اظهار نظر استقلالی‌ها پس از برتری مقابل سایپا

اظهار نظر استقلالی‌ها پس از برتری مقابل سایپا

برخی از بازیکنان استقلال پس از برتری این تیم مقابل سایپا و حفظ صدرنشینی خود در لیگ، بر اهمیت سه امتیاز این بازی به دلیل بردهای سایر رقبای خود که در کورس قهرمانی هستند، تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برتری دو بر صفر استقلال مقابل سایپا در هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه آزادی، برخی از بازیکنان تیم میزبان در خصوص این بازی و نتیجه آن به اظهار نظر پرداختند که در زیر از نظر می گذرانید:

هاشم بیگ‌زاده در خصوص این پیروزی گفت: بعد مدت‌ها فوتبال خوبی را به معرض نمایش گذاشتیم و به هواداران در این خصوص تبریک می‌گویم. ما با بردن سایپا چیزی بدست نیاوردیم چون رقبای ما نیز حریفان خود را برده اند و از حالا باید تمرکز خود را بر روی 4 بازی آینده خود قرار دهیم.

وی همچنین در مورد پاس گلی که به آرش برهانی داد تاکید کرد: به آرش پس از بازی گفتم خوشحالم با پاس گلی که دادم، توانستم در خارج شدن تو از فشاری که در آن قرار داشتی، نقش داشته باشم و خوشحالم از اینکه برهانی صدمین گل خود در لیگ را زد.

محمدمهدی نظری هم در مورد این پیروزی اظهار کرد: مهم نیست که مهاجمان برای استقلال گل‌زنی کنند یا مدافعان بلکه مهم موفقیت استقلال است و خوشحالم از اینکه در کورس قهرمانی باقی ماندیم.

عمران‌زاده نیز در مورد این پیروزی خاطرنشان کرد: بازی سختی را مقابل سایپا داشتیم و مهاجمان این تیم نیز خط دفاعی ما را خیلی اذیت کردند. مهم این است که با کسب این 3 امتیاز ارزشمند توانستیم در کورس قهرمانی باقی بمانیم. به نظر من برهانی توانایی دارد تا حتی به جای 100 گل و 200 گل بازی استقلال بزند.

محمد قاضی هم گفت: خوشبختانه بازی خوبی را مقابل استقلال انجام دادیم و تمام خواسته‌های تاکتیکی کادر فنی را به خوبی در جریان بازی عملی کردیم. حق ما در این دیدار برد بود و حتی می‌توانستیم گل‌های بیشتری به این تیم بزنیم. در مجموع باید بگویم همه بازیکنان استقلال در این بازی با تمام توان و با جان و دل بازی کردند.

تیم فوتبال استقلال تهران در آخرین دیدار از رقابتهای هفته بیست و ششم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی برابر سایپا به پیروزی 2 بر صفر دست یافت تا همچنان به صدرنشینی خود در این مسابقات ادامه دهد.

کد مطلب 2233082

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