به گزارش خبرنگار مهر، جمعه سوم دی‌ماه سال 1355؛ ورزشگاه امجدیه (شیرودی) میزبان فینال نخستین دوره مسابقات جام حذفی بود، جائیکه ملوان بندرانزلی و تراکتورسازی تبریز برابر هم به میدان رفتند و ملوان با هدایت بهمن صالح‌نیا با پیروزی 4 بر یک مقابل حریف تبریزی، اولین جام این رقابتها را بالای سر برد.

محمد صالحی داور آن مسابقه بود که مقابل دیدگان حدود 15 هزار تماشاگر برگزار شد و عزیز اسپندار (79 و 90) و علی نیاکانی (82 و 87) برای ملوان بندرانزلی گل زدند و عبدالله محسنی‌زاده (89) زننده تنها گل تراکتورسازی تبریز بود.

این جام 37 ساله، پس از قهرمانی استقلال در سال 56، تا سال 65 بصورت کشوری برگزار نشد و تنها بصورت استانی پیگیری شد. از سال 1365 بار دیگر این جام با قهرمانی ملوان شروع شد و 5 دوره متوالی انجام شد ولی در سال 71 مجدد این جام برگزار نشد.

از سال 72 که سایپا با پیروزی برابر جنوب اهواز به عنوان قهرمانی دست یافت، این جام 4 دوره متوالی دیگر انجام گرفت ولی در فصل 75-76 بار دیگر این جام لغو شد. با قهرمانی پرسپولیس در فصل 77-78 با پیروزی مقابل استقلال، جام حذفی دوباره پیگیری شد، مسابقاتی که تا امروز بدون وقفه صورت گرفته و امسال بیست و هفتمین جام قهرمانی آن به یکی از دو تیم مس کرمان و تراکتورسازی تبریز خواهد رسید.

پرافتخارترین تیم‌های جام حذفی

دو تیم استقلال و پرسپولیس در فتح جام حذفی رقابت بسیار نزدیکی با همدیگر دارند که استقلال با قهرمانی در سال فصل 90-91 بالاتر از رقیب سرخپوش تهرانی قرار گرفت. آبی‌پوشان پایتخت با 6 عنوان قهرمانی و 3 نایب قهرمانی بهترین تیم در جام حذفی بوده و پرسپولیس با 5 قهرمانی و 2 نایب قهرمانی در جایگاه دوم ایستاده است.

سپاهان اصفهان که رکورد جالبی در این مسابقات دارد زیرا هر 4 مرتبه‌ای که به فینال صعود کرده، قهرمان شده است، با بالا بردن جام در فصل گذشته، به رده سوم بهترین تیم این رقابتها صعود کرد و ملوان را به رده چهارم فرستاد.

البته استقلال تهران با حضور در 9 فینال، رکورد جالبی را از خود بر جای گذاشته و پس از آن تیم‌های پرسپولیس و ملوان هم با حضور در 7 فینال مشترکا رتبه دوم را به خود اختصاص داده‌اند. در این بین ملوان طی سال‌های 65 تا 70، توانست 6 مرتبه به فینال برسد.

در این بین تیم تراکتورسازی که دو بار به فینال این رقابتها راه یافته، ناکام‌ترین تیم در فتح این جام لقب گرفته است. تیم‌های داماش گیلان، ابومسلم مشهد، هما تهران، راه‌آهن تهران، گسترش فولاد تبریز، شاهین بوشهر، جنوب اهواز و خیبر خرم‌آباد هم تیم‌هایی هستند که تنها یکبار به دیدار پایانی این رقابتها راه یافته اما قهرمان نشدند.

در این شرایط اگر تراکتورسازی تبریز بتواند در فینال روز جمعه پیروز شود، با یک قهرمانی و 2 نایب قهرمانی، رده ششم را مشترکا با تیم‌های فجرسپاسی و بهمن کسب می‌کند اما مس در صورت پیروزی برابر حریف تبریزی، رده دهم را بصورت مشترک با تیم‌های سایپا و شاهین اهاز بدست خواهد آورد.

جدول رده‌بندی برترین تیم‌های جام حذفی (تنها آنهایی که قهرمان شدند)، به شرح زیر است:

1- استقلال با 6 قهرمانی و 3 نایب قهرمانی

2- پرسپولیس با 5 قهرمانی و 2 نایب قهرمانی

3- سپاهان اصفهان با 4 قهرمانی

4- ملوان بندرانزلی با 3 قهرمانی و 4 نایب قهرمانی

5- ذوب‌آهن اصفهان با 2 قهرمانی و یک نایب قهرمانی

6- فجرسپاسی شیراز و بهمن تهران با یک قهرمانی و 2 نایب قهرمانی

8- صباباتری تهران و برق شیراز با یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی

10- سایپا البرز و شاهین اهواز با یک قهرمانی

11- تراکتورسازی تبریز با 2 نایب قهرمانی



برترین مربی و بازیکن

علی پروین و بهمن صالح‌نیا با کسب 3 عنوان قهرمانی به ترتیب با تیم‌های پرسپولیس و ملوان، در این زمینه رکوردار هستند. صالح‌نیا در سال‌های 55، 65 و 69 ملوان را قهرمانی جام حذفی کرد و علی پروین در سال‌های 65، 70 و 77 موفق به فتح این جام شد و به مربی انزلی‌چی رسید.

لوکا بوناچیج هم که با سپاهان دو بار جام قهرمانی را بدست آورده، اگر در بازی روز جمعه بتواند به همراه مس کرمان برابر تراکتورسازی پیروز شود، به جمع صالح‌نیا و پروین می‌رسد. البته علی دایی با دو قهرمانی متوالی در پرسپولیس در سال‌های 88 و 89 رکورد جالبی را به نام خود ثبت کرد.

اما در بخش بازیکنان جلال اکبری با فتح 5 جام حذفی رکورددار است. این بازیکن در سال‌های 82، 84 و 85 به همراه سپاهان اصفهان و در سال‌های 88 و 89 به همراه تیم پرسپولیس فاتح جام حذفی شده است که در سال 89 حتی یک دقیقه هم برای پرسپولیس بازی نکرد. محرم نویدکیا نیز به همراه تیم سپاهان و محمد نوازی بازیکن پیشین تیم‌های استقلال و صبا، با کسب 4 عنوان قهرمانی در رده‌ بعدی ایستاده‌اند.

در زیر گزارشی از تصاویر اهدای جام به تیم‌های قهرمان از فصل 84-85 را مشاهده می‌کنید:

قهرمانی سپاهان اصفهان با پیروزی برابر پرسپولیس در فصل 84-85

قهرمانی سپاهان اصفهان با پیروزی برابر صباباتری تهران در فصل 85-86

قهرمانی استقلال با پیروزی برابر پگاه گیلان در فصل 86-87

قهرمانی ذوب‌آهن اصفهان با پیروزی برابر راه‌آهن تهران در فصل 87-88

قهرمانی پرسپولیس با پیروزی برابر گسترش فولاد در فصل 88-89

قهرمانی پرسپولیس با پیروزی برابر ملوان بندرانزلی در فصل 89-90

قهرمانی استقلال با پیروزی برابر شاهین اهواز در فصل 90-91

قهرمانی سپاهان با پیروزی برابر پرسپولیس در فصل 91-92