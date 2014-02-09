به سه امتیاز بازی با سایپا شدیدا نیاز داشتیم/ از فشار خارج شدم!

به گزارش خبرنگار مهر، آرش برهانی، پس از برتری 2 بر صفر تیم استقلال مقابل سایپا در هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر در جمع خبرنگاران گفت: خدا را شکر می‌کنم که سه امتیاز ارزشمند این دیدار را گرفتیم. ما به سه امتیاز این بازی خیلی نیز داشتیم چون سایر حریفان ما در کورس قهرمانی نیز رقبای خود را شکست داده بودند و در نهایت خدا را شکر می‌کنم که مقابل هواداران روسفید شدیم.

وی در خصوص 100 گله شدن خود در این دیدار نیز تاکید کرد: من با گلی که در این دیدار زدم و پاس گلی که دادم، تا حدود زیادی از فشاری که در آن قرار داشتم، خارج شدم. در این 100 گلی که برای استقلال زدم از سال 1386 همه بازیکنان استقلال نقش داشتند از علیرضا منصوریان و محمد نوازی تا به امروز، از همه تشکر می‌کنم.

مهاجم استقلال همچنین تاکید کرد: در واقع این گل‌ها کوچکترین کاری بود که من می‌توانستم در قبال زحمات ایشان انجام دهم، ضمن اینکه جا دارد در اینجا از حمایت هواداران نیز تشکر کنم.

برهانی در پاسخ به این پرسش که کدام یک از این 100 گل را بیشتر از همه دوست دارید؟، گفت: گل‌هایم مانند بچه‌هایم هستند و من همه آنها را دوست دارم.